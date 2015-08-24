中国期货：原油期货交易及结算等细则向外征求意见，每日涨跌至多4%

路透上海8月24日 - 中国上海国际能源交易中心近日公布外界关注的原油期货标准合约、交易、结算等业务规则的征求意见稿。拟推出的原油期货为中质含硫原油，每天价格涨跌最大不超过4%。

原油期货以人民币计价和结算，交易单位为100桶／手，最小变动价位为0.1元人民币／桶，最低交易保证金为合约价值的5%，交割日期为最后交易日后连续五个交易日，交割油种为中质含硫原油，基准品质为API度32.0，硫含量1.5%，具体可交割油种及升贴水由上海国际能源交易中心另行规定。

原油期货交易规则规定，交易指令每次最小下单数量为1手，每次最大下单数量为500手，使用程序化交易应当事先向能源中心备案。套期保值交易实行额度管理和资格认定制度，具有真实套期保值交易需求的非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者或者客户均可以申请套期保值交易资格。

在套利交易方面，上海能源交易中心初期暂不推出跨品种套利机制，只有跨期套利机制。具有套利需求的，可以申请套利交易持仓额度。

根据此前公布的相关规定，境外交易者可通过境外特殊非经纪参与者、境外特殊经纪、作为期货公司客户、透过境外中介委托期货公司等四种途径参与交易。

原油期货结算细则（征求意见稿）规定，能源中心运行初期，只对会员进行结算，暂不赋予境外特殊参与者与能源中心直接进行结算的权利。境外特殊参与者应当委托会员进行结算，会员则需相应增加结算准备金余额。

为最大限度地提高货币资金的使用效率，上海能源交易中心允许使用相关外币资金作为保证金使用。