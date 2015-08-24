中国政策：加快3D打印、高档数控机床等新技术运用制造--总理

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京8月24日 - 中国总理李克强指出，以信息技术与制造技术深度融合为特征的智能制造模式，正在引发整个制造业的深刻变革，要加快3D打印、高档数控机床、工业机器人等新技术新装备的运用和制造，使中国装备价格优势叠加性能、质量优势，为国际产能合作拓展更大空间。
新华社周日援引李克强主持国务院专题讲座，讨论加快发展先进制造与3D打印等问题的讲话称，当前要顶住经济下行压力实现稳增长，也必须在着力扩大需求的同时，通过优化产业结构有效改善供给，释放新的发展动能。
“发达国家加紧实施‘再工业化’，中国产业转型、提质增效迫在眉睫。”李克强称，制造业作为国民经济的重要支柱产业，必须抓住机遇，以向智能制造转型为关键，以大众创业、万众创新为依托，走在升级发展前列。
李克强指出，推动中国制造由大变强，要紧紧依靠深化改革和创新驱动，加快实施“中国制造2025”和“互联网+”行动，努力克服创新能力弱、产品附加值不高、管理和销售服务落后、资源环境约束加剧等问题，突破发达国家先进技术和发展中国家低成本竞争的双重挤压，通过创业创新助推产业和技术变革，在转变发展方式中培育中国制造竞争新优势，促进经济中高速增长，迈向中高端水平。
李克强强调，提高中国制造整体竞争力，关键要用大众创业、万众创新激发亿万人的创造活力。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，完善政府监管方式，营造破束缚、汇众智、促创新和维护公平的良好环境。
要以众创、众包、众筹、众扶等推动企业包括大企业生产模式和组织方式变革，通过体制创新增强聚集各类创新资源的能力和内生创新活力，让有界的传统企业变成开放式、协同式创新平台，让广大热衷创新创造的创客和极客大展身手，使“双创”成为新动能，让更多有生命力的前沿技术和新兴产业集群蓬勃发展。（完） (发稿 沈燕; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”