中国政策：加快3D打印、高档数控机床等新技术运用制造--总理

路透北京8月24日 - 中国总理李克强指出，以信息技术与制造技术深度融合为特征的智能制造模式，正在引发整个制造业的深刻变革，要加快3D打印、高档数控机床、工业机器人等新技术新装备的运用和制造，使中国装备价格优势叠加性能、质量优势，为国际产能合作拓展更大空间。

新华社周日援引李克强主持国务院专题讲座，讨论加快发展先进制造与3D打印等问题的讲话称，当前要顶住经济下行压力实现稳增长，也必须在着力扩大需求的同时，通过优化产业结构有效改善供给，释放新的发展动能。

“发达国家加紧实施‘再工业化’，中国产业转型、提质增效迫在眉睫。”李克强称，制造业作为国民经济的重要支柱产业，必须抓住机遇，以向智能制造转型为关键，以大众创业、万众创新为依托，走在升级发展前列。

李克强指出，推动中国制造由大变强，要紧紧依靠深化改革和创新驱动，加快实施“中国制造2025”和“互联网+”行动，努力克服创新能力弱、产品附加值不高、管理和销售服务落后、资源环境约束加剧等问题，突破发达国家先进技术和发展中国家低成本竞争的双重挤压，通过创业创新助推产业和技术变革，在转变发展方式中培育中国制造竞争新优势，促进经济中高速增长，迈向中高端水平。

李克强强调，提高中国制造整体竞争力，关键要用大众创业、万众创新激发亿万人的创造活力。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，完善政府监管方式，营造破束缚、汇众智、促创新和维护公平的良好环境。