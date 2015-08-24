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亚洲 | 2015年 8月 24日 星期一 08:45 BJT

《香港报摘》--经济日报8月24日

* 要闻版头条：

--环球股滙纷纷大泻，亚太区内包括港、中、台、印尼均先后陷入技术性熊市。恒指自高位下跌21.6%，随时续成为环球避险提款机。瑞银、宏利及渣打三大专家指，港股后市难脱波动局面，恒指恐继续探底。

* 其他：

--长和系明天将公布完成世纪重组后的首份成绩表，综合券商预测，长和 上半年经常性利润介乎134亿至145亿港元，市场关注长和旗下欧洲电讯业务重组进程、屈臣氏未来发展方向，以及基建业务重组的可能性。

--渣打 放售强积金（简称MPF）业务，市场消息指刚完成首轮初选，三间受托人宏利 、永明及信安已入围次轮竞标，最终结果拟于9月揭盅。市场估值逾27亿港元。

--乐视网 母公司乐视集团高级副总裁郑孝明表示，集团于智能手机、智能电视、乐视体育、电动车、云计算等七大领域积极布局，长远目标能将各事业分部融资，并当他们能独当一面时，让他们上市。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)

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