芝加哥期市：大豆期货下跌，两日跌势扩大至近3%

12月小麦期货 跌0.7%至每蒲式耳5.00-1/2美元，周五收跌1.4%。

农户咨询机构Pro Farmer在周五收市后说，预计美国2015年玉米每英亩产量164.3蒲式耳，总产量为133.23亿蒲式耳。

美国农业部的最新预测则为，玉米单产168.8蒲式耳，总产量为136.86亿蒲式耳。

Pro Farmer还预计，2015年美国大豆平均单产为46.5蒲式耳，总产量为38.87亿蒲式耳。美国农业部在本月稍早时预计，美国大豆单产为46.9蒲式耳，总产量为39.16亿蒲式耳。

----------------------------------0032GMT---------------------------------

合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 500.50 -3.50 -0.69% -2.10% 517.38 41

CBOT玉米 376.25 -1.00 -0.27% -1.63% 393.44 38

CBOT大豆 883.50 -6.00 -0.67% -2.62% 952.25 32

CBOT稻米 $11.96 $0.04 +0.29% +2.79% $11.42 46

美国原油 $40.03 -$0.42 -1.04% -2.70% $46.00 23

汇率

欧元/美元 $1.138 -$0.001 -0.06% +1.24%

美元/澳元 0.725 -0.007 -0.92% -1.15%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/汪红英；审校 戴素萍/张若琪)