芝加哥期市：大豆期货下跌，两日跌势扩大至近3%

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
12月小麦期货 跌0.7%至每蒲式耳5.00-1/2美元，周五收跌1.4%。
农户咨询机构Pro Farmer在周五收市后说，预计美国2015年玉米每英亩产量164.3蒲式耳，总产量为133.23亿蒲式耳。
美国农业部的最新预测则为，玉米单产168.8蒲式耳，总产量为136.86亿蒲式耳。
Pro Farmer还预计，2015年美国大豆平均单产为46.5蒲式耳，总产量为38.87亿蒲式耳。美国农业部在本月稍早时预计，美国大豆单产为46.9蒲式耳，总产量为39.16亿蒲式耳。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 500.50 -3.50 -0.69% -2.10% 517.38 41
CBOT玉米 376.25 -1.00 -0.27% -1.63% 393.44 38
CBOT大豆 883.50 -6.00 -0.67% -2.62% 952.25 32
CBOT稻米 $11.96 $0.04 +0.29% +2.79% $11.42 46
美国原油 $40.03 -$0.42 -1.04% -2.70% $46.00 23
汇率
欧元/美元 $1.138 -$0.001 -0.06% +1.24%
美元/澳元 0.725 -0.007 -0.92% -1.15%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/汪红英；审校 戴素萍/张若琪)
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