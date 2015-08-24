国际油市：美国原油期货跌至约40美元，因供应过剩且需求存疑虑

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
据伊朗石油部所属媒体Shana报导，伊朗石油部长尚甘尼周日表示，石油输出国组织(OPEC)举行紧急会议可能对阻止油价下滑“起到作用”。 阿尔及利亚本月初时也曾经提出类似呼吁，但其它OPEC代表称没有举行会议的计划。
亚洲股市周一下跌，此前美股再遭重创，因围绕中国经济放缓的担忧加深，继续令全球股市感到不安。 (完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文
(编译 王兴亚/李婷仪 审校 戴素萍/张若琪)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。