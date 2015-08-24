国际油市：美国原油期货跌至约40美元，因供应过剩且需求存疑虑

据伊朗石油部所属媒体Shana报导，伊朗石油部长尚甘尼周日表示，石油输出国组织(OPEC)举行紧急会议可能对阻止油价下滑“起到作用”。 阿尔及利亚本月初时也曾经提出类似呼吁，但其它OPEC代表称没有举行会议的计划。

亚洲股市周一下跌，此前美股再遭重创，因围绕中国经济放缓的担忧加深，继续令全球股市感到不安。 (完)

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