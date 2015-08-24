《香港报摘》--信报8月24日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 要闻版头条：
--环球股市上周经历黑色星期五，道指急泻3%，自高位已回吐10%，市场担心美股六年牛市告终，恐慌情绪由亚洲蔓延至欧美。美国挂牌的本港蓝筹股预托证券（ADR）仍未止泻，ADR港股比例指数跌542点至21867点，预示港股今日随时低开逾500点。
* 其他：
--中国平安保险 突然将小微贷款业务＂普惠金融＂注入旗下互联网金融平台陆金所，平保总经理任汇川表示，频频重组背后是为分拆陆金所上市作规划，未来在维持平保作为陆金所第一大股东情况下，可能再引入新股东。
--中广核美亚 今年获得来自母公司中广核集团的首次注资。公司总会计师姚威称，预计相关资产将于9月初正式合并报表；这批资产包括13个风电项目，以及六个太阳能项目，项目内部收益率均不少于10%。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”