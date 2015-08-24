《香港报摘》--信报8月24日

* 要闻版头条：

--环球股市上周经历黑色星期五，道指急泻3%，自高位已回吐10%，市场担心美股六年牛市告终，恐慌情绪由亚洲蔓延至欧美。美国挂牌的本港蓝筹股预托证券（ADR）仍未止泻，ADR港股比例指数跌542点至21867点，预示港股今日随时低开逾500点。

* 其他：

--中国平安保险 突然将小微贷款业务＂普惠金融＂注入旗下互联网金融平台陆金所，平保总经理任汇川表示，频频重组背后是为分拆陆金所上市作规划，未来在维持平保作为陆金所第一大股东情况下，可能再引入新股东。

--中广核美亚 今年获得来自母公司中广核集团的首次注资。公司总会计师姚威称，预计相关资产将于9月初正式合并报表；这批资产包括13个风电项目，以及六个太阳能项目，项目内部收益率均不少于10%。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘