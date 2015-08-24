基金产业：最近一周全球股票基金流出规模创15周高位--美银美林报告

路透伦敦8月21日 - 周五发布的美银美林全球研究报告数据显示，最近一周全球股票基金的资金流出规模触及83亿美元的15周高位，因为对于中国引燃全球经济危机的担心，促使投资者转向货币市场基金和美国公债以避险。

资金流出新兴市场的势头也在加快。投资者在8月19日止当周从新兴市场股票基金撤出60亿美元，为连续第七周呈现资金流出，且撤资规模为五周以来最高。

报告称，专注于美国股市的基金流出66亿美元，今年以来的净赎回规模增至1,200亿美元。新兴市场债券基金流出25亿美元，为2014年1月以来最大周度净流出额。这份报告还引用了基金追踪公司EPFR Global的数据。

RiverFront投资集团投资总监Michael Jones表示，中国经济向消费拉动增长的方向转型，巴西与智利等在中国经济爬坡时期向其提供大宗商品而获益的国家，恐将受到冲击。

投资者在最近一周追捧债券和黄金，有25亿美元流入投资公债的基金。此类基金已连续七周出现资金净流入，为2012年11月以来的最长流入记录。

风险较高的高收益债券基金流出8亿美元，为连续第四周净流出。货币市场基金流入82亿美元，为连续第三周净流入，创下2014年11月以来最长流入记录。

美银美林称，贵金属基金吸纳1,800万美元，连续第二周出现净流入。欧洲与日本股票基金共流入37亿美元，不过若新兴市场疲势蔓延，则这一资金流入趋势不太可能延续。