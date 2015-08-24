《香港报摘》--其他报纸重要消息8月24日

* 明报：

--内地近年按＂一带一路＂政策逐步落实沿线国家的项目，万顺昌 主席姚祖辉表示，集团会因应国营企业配合有关政策走出去的发展策略，去物色该等企业涉足基建项目时给予集团的商机，并期望在不久将来公布。

* 苹果日报：

--中银香港 透过北京金融资产交易所（北金所）挂牌放售南商银行，本周二（25日）截止，资产底价680亿港元。截标前应起码会有一、两家举手摘牌，再经财政部核准为合资格者，若超过一间将＂价高者得＂入价竞购。

* 星岛日报：

--据悉中国三大电讯商今日将召开紧急会议，公布人事变动。中移动 、联通 及中电信 高层将＂大执位＂，中电信董事长王晓初及联通董事长常小兵据悉将落实对调，工信部副部长尚冰将接替即将退休的奚国华，出任中移动董事长。

--海航基础 公布，与母公司订立投资建设协议，参与建设美兰机场二期扩建项目，将提供参与建设项目资金71.58亿元人民币。机场项目总投资金额估计约138.38亿元，预期于2020年底前完成兴建及通过验收。

* 文汇报：

--花样年 公布，建议其间接附属公司美易家的股份于内地中小企业股份转让系统挂牌，预期将于9月或前后就建议递交申请。而美易家将向若干策略投资者提出最多占总股权15%的要约。（完）