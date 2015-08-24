《交易视点》台债仍属多头气氛--元大宝来证

路透台北8月24日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾因全年经济成长预估下滑，经济数据表现差劲，还需面对亚洲的系统性风险，让年底降息声浪是越滚越大，公债殖利率虽已出现大幅滑落，但目前仍属多头气氛，殖利率持续下行让轧空手情况更趋严重，殖利率不排除继续下探，，预估本周十年券104/5期 成交区间在1.10%-1.20%，五年券104/9期 则在0.75%-0.85%。