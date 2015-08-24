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亚洲 | 2015年 8月 24日 星期一 09:02 BJT

《交易视点》台债仍属多头气氛--元大宝来证

路透台北8月24日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾因全年经济成长预估下滑，经济数据表现差劲，还需面对亚洲的系统性风险，让年底降息声浪是越滚越大，公债殖利率虽已出现大幅滑落，但目前仍属多头气氛，殖利率持续下行让轧空手情况更趋严重，殖利率不排除继续下探，，预估本周十年券104/5期 成交区间在1.10%-1.20%，五年券104/9期 则在0.75%-0.85%。

市场除了持续观察人民币贬值后亚币竞贬，是否让新兴国家因资金外流而重伤国家经济情况更加严重，原物料价格持续下滑走势让未来通膨预期隐忧随着FED今年9月升息时点逼近，让市场备感压力。在美国方面，除了关注本周的经济数据外，亚洲问题似乎已蔓延进美国这个较健康成长的经济体，若无法稳住将使得全球经济气氛再度陷入低气压。(完) (整理 高洁如; 审校 黄凯)

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