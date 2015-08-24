《交易视点》台债仍属多头气氛--元大宝来证

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北8月24日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾因全年经济成长预估下滑，经济数据表现差劲，还需面对亚洲的系统性风险，让年底降息声浪是越滚越大，公债殖利率虽已出现大幅滑落，但目前仍属多头气氛，殖利率持续下行让轧空手情况更趋严重，殖利率不排除继续下探，，预估本周十年券104/5期 成交区间在1.10%-1.20%，五年券104/9期 则在0.75%-0.85%。
市场除了持续观察人民币贬值后亚币竞贬，是否让新兴国家因资金外流而重伤国家经济情况更加严重，原物料价格持续下滑走势让未来通膨预期隐忧随着FED今年9月升息时点逼近，让市场备感压力。在美国方面，除了关注本周的经济数据外，亚洲问题似乎已蔓延进美国这个较健康成长的经济体，若无法稳住将使得全球经济气氛再度陷入低气压。(完) (整理 高洁如; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”