永安期货：中国期指空头主力占上风，短期预计低位运行

以下内容节选自8月24日的《期货日报》：

在经过两周的反弹之后，上周市场再度大幅下挫，上证综指冲击4,000点未果随即振荡走低。期指三个品种也全线回落，上周IF、IH及IC主力合约分别下跌13.48%、12.62%和14.34%。基差方面，上周主力移仓至次近月合约，由于次近月合约贴水幅度较深，负基差一度扩大。特别是IC期指贴水在上周曾超过600点，之后伴随期强现弱格局显现，贴水幅度有所收窄。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水120.3点、46.96点及405.5点。

期主力持仓方面，仅有IH净空单下滑，IF及IC空头力量逐步增加。IH期指由于表现相对抗跌，虽然多空双方均减仓3000手之上，但空头减仓幅度略大于多头，净空持仓降至3157手。与IH不同的是，IF净空单在上周市场持续下挫的过程中增加1836手至11756手，其中多头减仓8459手，空头减仓6596手。IC期指多空方分别增仓1483手和3232手，净空持仓增加1749手至2493手。(完)

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