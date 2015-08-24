港报社评：金融震荡难免，风暴言之尚早--经济日报8月24日

美股大跌令环球金融形势更紧张，尤其忧虑亚洲酝酿新金融风暴，外界并忧心中美经济已难像过往般起定海神针作用，若风暴爆发，冲击或会更大；惟震荡虽难免，风暴似言之过早。 美股道指上周五急跌530点，势令今日环球股市受压；加上内地股市正处上综指数3500点攻防战，港股今天开市压力更大，恐现较大幅调整。

惟是次美股大跌，主因担心中国经济失速拖累全球，故风眼并不在美国。真正值得担心的，其实是亚洲。此因亚洲各国甚为倚赖对华外贸，中国经济下行压力转剧，对他们的经济冲击甚大，加上美国加息阴霾令资金不断从这些国家流走，有统计指过去13个月有炒家更正蠢蠢欲动，伺机冲击这些新兴市场图利，如市场已有所谓＂麻烦十国＂之说，故市场密切留意，新亚洲金融风暴是否正酝酿，而若风暴成真，冲击会否较97年亚洲金融风暴更大。

此忧虑并非无理，因97年亚洲金融风暴时，美欧经济尚佳，亚洲货币贬值有利提振出口予西方国家，缓减挫伤；中国在金融风暴前的1996年，经济增长达9.9%，加上坚持人民币兑美元滙率不变、大推刺激经济措施，大大助稳亚洲经济局势。

惟今非昔比，美国经济未摆脱低增长、欧洲仍未脱欧债危机泥淖，中国经济增速亦正下滑，保7有难度，此更成为环球金融与经济震荡源头。近期人民币中间价改革令滙价更为市场主导，那是否意味若亚洲货币出现贬值潮，人民币将不再盯紧美元？令亚洲货币贬值潮更盛？

简单来说，就是若亚洲金融风暴再爆，现时的水泡已不如当年。但亚洲金融风暴短期内大爆的风险是否很高呢？此又不用过于悲观。

其一，虽然环球超低息令热钱曾大量涌入亚洲新兴市场，但亚洲国家的政府外债比97年前大减。其二，亚洲国家货币较当年市场化，通过滙率调整消弭一定的压力，如不少新兴国货币在过去一年兑美元已累跌一至两成、大量资金外流亦尚未造成严重危机。

其三，环球金融不稳，可能令美国储局延后加息。其四，中国不论在货币政策抑或财政政策上仍有相当多子弹，北京若有决心，应仍有能力稳住经济。

环球金融确正值多事之秋，对新亚洲金融风暴有危机意识，有助防险与避险，惟大爆的风险仍有限，各国需审慎应对，莫自乱阵脚，免反为炒家制造攻击契机。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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