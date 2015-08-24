港报社评：北韩杀气腾腾，恫吓成分居多--信报8月24日

朝鲜半岛的政治局势由来难以捉摸，因为当中牵涉到美国口中的＂流氓国家＂北韩，前总统小布殊甚至把她归类为＂邪恶轴心＂；这星期，朝鲜半岛另添一笔戏剧性张力，平壤政府向南韩发出＂最后通牒＂，警告期限一过即发动＂全面战争＂，大有玉石俱焚之势。就在南北韩再一次剑拔弩张之际，双方突然又宣布派出高层官员，在边境板门店举行会谈，迄今尚在闭门针锋相对磋商之中，未见具体结果。

这次冲突的导火线是北韩在非军事区接近南韩的一边埋下地雷，两名南韩士兵执勤之时不慎引爆受伤。南韩因此重新启动心战广播的＂大喇叭＂，北韩感觉受到侮辱，悍然开火试图摧毁该套广播系统，可是未能命中，然后就是一连串的军事互动。南韩将监视级别由第三级调升至第二级，北韩方面据说有超过五十艘潜艇驶离所属的军事基地。

南北韩同意召开＂二加二＂会议，南韩代表是国家安保室长金宽镇，以及统一部长洪容杓，北韩代表是劳动党中央委员会书记金养健，以及人民军总政治局长黄炳誓。有消息透露，促成会议的斡旋者是中国，在这次危机担当＂建设性角色＂。然而，解放军似乎亦有所准备，吉林延吉的网民声称，见到大量装甲车和坦克驶往中朝边界集结。

南北韩会不会擦枪走火？此乃众所关心的问题，毕竟朝鲜半岛牵一发而动全身，一子错，满盘皆落索，再来一场韩战的话，说不定又是世界大乱。不过，正正因为牵连甚广，所以传统智慧告诉大家，区域性冲突是会有的，但全面战争云云则显然又是恫吓成分居多。众所周知，南韩的背后是美国，北韩的背后是中国，假如美国和中国都不愿意跟对方打上一仗，平壤政府大不了在边境借故挑衅，应不敢贸贸然向首尔动真格。对于北韩惯常所用的＂核讹诈＂，三番四次威胁要把青瓦台甚至美国的白宫和五角大厦炸掉，世人见惯不怪了，因此分析家一般相信，这次扬言发动全面战争，目的不外乎亦是迫使南韩回到谈判桌，藉此索取各方面的利益，包括金钱和粮食援助。

当然，传统智慧不一定百分百正确，击沉天安舰最终不了了之，炮轰延坪岛没有祸患不绝，不代表今回＂大喇叭事件＂同样能够化险为夷，因为朝鲜半岛现在多了一个变数--更加难以捉摸的新一代领导人金正恩。种种迹象显示，北京对于喜怒无常的金正恩也无法掌握，这名金氏王朝第三位继承者甫登基掌权即诛杀姑丈张成泽，处决人民武力部长玄永哲和副总理崔英健，看来是无可理喻的恐怖独裁者。

归纳过往事例推测，北韩无论如何杀气腾腾，结果都是雷声大雨点小，问题是，金正恩也许出于巩固政权的需要，或者要引起国际社会的注意，铤而走险并非绝无可能之事。美国最近先后与宿敌伊朗和古巴言归于好，惟独是北韩继续受到孤立和制裁，重启六方会谈遥遥无期，金正恩忽然酸葡萄心态作祟，蛮干一番不是全没可能。

至于大喇叭事件本身，当中涉及相当程度的黑色幽默。所谓心战广播，南韩用的是一组四十个的大功率扩音器，传声距离远达十多二十公里，算得上是高科技＂狮吼功＂。广播内容除了痛骂北韩的政治宣传之外，大部分时间是播放南韩流行歌曲K-Pop，对于平壤政府而言，这种消磨意志的＂靡靡之音＂杀伤力更加惊人，北韩人听着听着就会摇头晃脑跟着音乐哼起来，所以金正恩必须除之而后快。要是导致朝鲜半岛打仗的＂元凶＂竟然是K-Pop，历史学家难免会啼笑皆非。（完）

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