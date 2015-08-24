港报社评：东北亚局势再动荡，和平之路迢远漫长--明报8月24日

东北亚的情势过去一周可以说是翻天覆地，由韩国称有军人因朝鲜埋下的地雷受伤，之后韩国展开对朝鲜的喇叭心理喊话，再下来是朝韩互相炮轰，两国同时启动备战状态，美韩更罕有开动联合作战系统。一时间，颇有大战临头迹象，三八线两边军事调动频仍，却就在上周六最后通牒限期前，朝韩两方代表在板门店开会，到周日晚上仍未见有结果，双方军事动作依旧不绝，战争爆发危机未消。

这次突发事件，其实是东北亚在韩战停火逾60年仍未化解死结的折射，由于技术上韩战仍未结束，三八线以北的朝鲜以及以南的韩国，至今仍处于＂休战＂而非＂停战＂状态，几十万大军对峙，要避免擦枪走火，就必须建立双方默许的隐性互信关系。美苏在冷战最高峰年代，也就是军事评论员称＂武装到牙齿＂的日子，大量核武指向对方国土，两国之间仍还有一条热线电话，随时开启对话，减少误会而爆发核战的可能。中国大陆与台湾之间，也曾有过＂单日开炮，双日停炮＂的关系，目的就是约束战争爆发的可能。其实，朝韩之间在板门店也有类似机制，可是这次危机爆发初期未见使用，到了周末会谈，始见出现。

韩战停火至今，朝鲜长时间孤立独处，能之与其接触的只有少数社会主义国家例如中国及苏联。不过，尽管中援苏援不绝，但朝鲜并不是两国的傀儡，作为主权国家，自有其一套外交及内政，其中包括研发核武。不过，由于偏处一隅，加之闭关政策，朝鲜与外界接触交流不多，再是冷战年间西方的围堵战略，客观上促成朝鲜有如刺蝟，一受外力侵扰即竖起满身箭簇，故与朝鲜打交道需要另一套方式。到了朝鲜核问题谈判，以七八十年代＂交叉承认＂为蓝本的会谈架构确立，即朝韩两国之外，中美俄日四国也参加。这种模式为金正日所接受，并且成为外界与朝鲜交流对话的主要窗口。

及至金正恩上台，情况截然不同，与传统盟友中俄关系未见进展，就是对美国也是静悄悄。这次危机至今，朝鲜只与韩国会谈，＂鲜血浇成的友谊＂盟友的中国动静不多，另一盟友俄罗斯少见置喙；至于过往朝鲜最欲双边会谈的美国，更是与韩国开动联合作战系统。几乎可以说，除了直接与韩国会谈，桌面上可以公开的渠道全部堵塞，这就构成更大危机，客观上把朝鲜逼进角落。从目前的情况看来，朝鲜虽然兵力无法与美韩相比，可是一旦无处可去，反咬一口，东北亚包括中俄日全都火烧身。

朝鲜毕竟是拥核国家，与之对应之道绝不可轻率，只是过去一定程度＂行之有效＂的六方机制如今似已不管用，金正恩上台之后，与他互动需要另一套思维。而六方会谈多年以来建构的微薄互信，在今次危机一次扫清，以目前形势看来，纵然今次最终可止干戈，但也要更多的时间重建关系。这也就是说，直至新机制及新的信任建立之前，东北亚仍会处于兵凶战危的格局当中，和平之路，迢远漫长。（完）

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