期货日报：国内铜市需求将迎来曙光，沪铜将筑底反弹

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自8月24日的《期货日报》：
上半年,国内铜消费需求低于预期是5月中下旬之后铜价再度回落的主要驱动因素之一。但是我们认为，在前期稳增长政策效果逐渐显现以及下半年不乏消费亮点的推动下，需求形势即将迎来曙光，铜价将筑底反弹。
预计伦铜三月合约下半年核心波动区间为5200—6000美元/吨，强支撑位为4800—5000美元/吨，6200美元/吨上方的阻力作用将逐步增强。沪铜主力合约下半年核心波动区间为39000—44000元/吨，强支撑位为37000—38500元/吨，45000元/吨上方的阻力作用将逐步增强。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”