期货日报：国内铜市需求将迎来曙光，沪铜将筑底反弹

以下内容节选自8月24日的《期货日报》：

上半年,国内铜消费需求低于预期是5月中下旬之后铜价再度回落的主要驱动因素之一。但是我们认为，在前期稳增长政策效果逐渐显现以及下半年不乏消费亮点的推动下，需求形势即将迎来曙光，铜价将筑底反弹。

预计伦铜三月合约下半年核心波动区间为5200—6000美元/吨，强支撑位为4800—5000美元/吨，6200美元/吨上方的阻力作用将逐步增强。沪铜主力合约下半年核心波动区间为39000—44000元/吨，强支撑位为37000—38500元/吨，45000元/吨上方的阻力作用将逐步增强。(完)

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