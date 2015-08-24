港报社评：股市波动难免，深思防患未然--星岛日报8月24日

美股上周五急挫530点，录得四年来最大单日跌幅，股市＂熊踪＂处处，投资者对今日港股走势忧虑万分，持重货者在过去的周末或会寝食难安。今次全球跌市，本地投资者尤其担忧，因为过往仍能仰赖内地保持稳定，对港股起＂定海神针＂之效，但内地早前＂暴力救市＂，又把人民币贬值，已然有泥菩萨过江自身难保之叹。 近日全球政经局势令人关注，两韩有开战危机，金融市场平添忧虑。不过，从双方愿意展开会谈，局势未必会急速恶化。可是，另一边厢的货币市场大战，人民币这轮加速贬值，令战况迅速升温，加剧金融波动。 中国经济在过去20年，一直保持相对较高速增长，对上13年，仅2008年受金融海啸拖累未能做到＂保七＂。中国经济规模日益膨胀，已晋身全球第二大经济体，为亚洲各国马首是瞻，对全球经济及金融稳定举足轻重，过往数次爆发大规模金融危机，中国经济仍一直相对稳定，维持货币平稳，是香港经济及股市重要维稳力量。 可是独力难支，中国经济规模扩大，比较基数上升，势难长期维持高速增长，相对平稳的增长率已是＂新常态＂。可是，近年各国在面对本身经济问题时，争相采取利己损人的金融政策，美国在金融海啸后，采取量化宽松解围，利用大量印钞方式推低美元及美息提振经济。到欧洲爆发债务危机，又是采用量宽印银纸自救，日本首相安倍亦利用量宽把货币贬值，增加产品出口竞争力及吸引外国游客。 中国面对欧罗及日圆贬值，竞争力本来已削弱，奈何美国经济渐渐回复起色，退出量宽及酝酿加息之际，美元转强，亚洲各国货币都因应美元强势而大幅下跌，惟人民币一向基本上跟贴美元走势，今年以来一直走强，大大削弱中国产品的竞争力，加上内需推动经济的力度未如预期，令中国经济＂保七＂倍感吃力，有需要把货币适度贬值来避免经济硬着陆。 内地经济疲弱、货币续贬，再加上之前的＂暴力救市＂，令投资者担心今次中国会否自身难保？能否再发挥稳定金融市场作用？全球股市短期料续波动，恒生指数市盈率虽然已跌至约9.7倍的低位，但投资气氛差、信心弱，还是应审慎为先。 长远来看，要减低全球金融市场的波动及危机，应加快研究汇率改革，既要减低美元主导地位，加强人民币及欧罗的角色，避免因＂重债国＂美国出事而拖累全球，亦应减低各国为求自保而盲目推行量宽，大打货币战，互相践踏，彼此倾轧，损人而不利己。在全球低息、资源能源价格低迷的今天，只要能撑过这段艰苦日子，经济复苏及金融回复平稳发展，仍是充满希望。（完）