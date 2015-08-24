方正中期期货：上期有色金属指数底部窄幅波动，中美数据不佳拖累

上周，上期有色金属指数处于窄幅振荡中，全周微跌0.61%，报收于2263.77，仍处于底部区间。

铝：沪铝主力合约高开低走，在12000元/吨附近窄幅整理，全周下跌1%，成交量、持仓量继续下降，多头高位离场，重心再次跌破五日均线。短期来看，沪铝主力继续围绕万二关口展开争夺，上方均线下行压力仍在，铝价容易遭到高位抛售。大型贸易商在低价收货，现货实际成交集中于11870—11880元/吨附近，贴水90—100元/吨。(完)