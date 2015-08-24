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亚洲 | 2015年 8月 24日 星期一 09:17 BJT

方正中期期货：上期有色金属指数底部窄幅波动，中美数据不佳拖累

以下内容节选自8月24日的《期货日报》：

上周，上期有色金属指数处于窄幅振荡中，全周微跌0.61%，报收于2263.77，仍处于底部区间。

　　铜：上周内外铜价呈现振荡走势，仍缺乏明确方向。伦铜周跌幅超过2%，盘中跌破5000美元/吨大关，成交量、持仓量均缩减，谨慎情绪积聚。国内铜现货贴水30元/吨—升水30元/吨，现货铜升水小幅收窄，下游按需接货为主，供应依然较为充足。

　　铝：沪铝主力合约高开低走，在12000元/吨附近窄幅整理，全周下跌1%，成交量、持仓量继续下降，多头高位离场，重心再次跌破五日均线。短期来看，沪铝主力继续围绕万二关口展开争夺，上方均线下行压力仍在，铝价容易遭到高位抛售。大型贸易商在低价收货，现货实际成交集中于11870—11880元/吨附近，贴水90—100元/吨。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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