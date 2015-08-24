方正中期期货：上期有色金属指数底部窄幅波动，中美数据不佳拖累

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自8月24日的《期货日报》：
上周，上期有色金属指数处于窄幅振荡中，全周微跌0.61%，报收于2263.77，仍处于底部区间。
铜：上周内外铜价呈现振荡走势，仍缺乏明确方向。伦铜周跌幅超过2%，盘中跌破5000美元/吨大关，成交量、持仓量均缩减，谨慎情绪积聚。国内铜现货贴水30元/吨—升水30元/吨，现货铜升水小幅收窄，下游按需接货为主，供应依然较为充足。
铝：沪铝主力合约高开低走，在12000元/吨附近窄幅整理，全周下跌1%，成交量、持仓量继续下降，多头高位离场，重心再次跌破五日均线。短期来看，沪铝主力继续围绕万二关口展开争夺，上方均线下行压力仍在，铝价容易遭到高位抛售。大型贸易商在低价收货，现货实际成交集中于11870—11880元/吨附近，贴水90—100元/吨。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”