更新版1-韩国金融：外汇当局疑似抛售美元支撑韩元--交易员

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0053 GMT，韩元/美元报1,196.8，较周五国内收盘小贬0.2%。
当前市场担心中国经济增长放缓，而朝鲜(北韩)和韩国紧张形势升级 。
韩国央行和金融服务委员会(FSC)等当局一早就开会，讨论朝韩紧张形势的影响。
央行强调致力安抚市场的重要性，因朝韩形势改变很可能让金融市场震荡加剧。他们还誓言将加强监控并采取必要措施。
与此同时，FSC也指出，上周全球市场表现不佳，因中国经济指标疲弱激发外界担心该国经济增长大幅放缓。
FSC在一份声明稿指出，这加上朝鲜的相关风险，都可能对韩国股市带来短期风险；不过根据以往经验，单是朝鲜的因素，周一对市场造成的影响料有限。(完) (编译 白云/张若琪 审校 张荻/于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”