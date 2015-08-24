更新版1-韩国金融：外汇当局疑似抛售美元支撑韩元--交易员

0053 GMT，韩元/美元报1,196.8，较周五国内收盘小贬0.2%。

当前市场担心中国经济增长放缓，而朝鲜(北韩)和韩国紧张形势升级 。

韩国央行和金融服务委员会(FSC)等当局一早就开会，讨论朝韩紧张形势的影响。

央行强调致力安抚市场的重要性，因朝韩形势改变很可能让金融市场震荡加剧。他们还誓言将加强监控并采取必要措施。

与此同时，FSC也指出，上周全球市场表现不佳，因中国经济指标疲弱激发外界担心该国经济增长大幅放缓。