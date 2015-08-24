大连北方国际粮食物流：需求旺季可期，中国优质玉米价格走势或有转机

以下内容节选自8月24日的《期货日报》：

北方港口库存方面，截至8月23日，北方四港库存为240.1万吨，去除临储、进口和期货玉米后，可供贸易流通港存数量为35万吨。流通贸易港存中可用于满足猪料生产的优质玉米数量不足20万吨，有效供应能力不足，尤其是优质玉米。

9—10月需求增加，各大贸易商库存将降至历史最低水平，加上饲料厂去库存结束、新粮上市很可能推迟，预计9—10月南方销区优质玉米将迎来一波中级行情，涨幅或在100元/吨以上，广东优质猪料玉米价格料攀升到2550—2600元/吨的区域。(完)

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