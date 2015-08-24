大连北方国际粮食物流：需求旺季可期，中国优质玉米价格走势或有转机

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自8月24日的《期货日报》：
北方港口库存方面，截至8月23日，北方四港库存为240.1万吨，去除临储、进口和期货玉米后，可供贸易流通港存数量为35万吨。流通贸易港存中可用于满足猪料生产的优质玉米数量不足20万吨，有效供应能力不足，尤其是优质玉米。
9—10月需求增加，各大贸易商库存将降至历史最低水平，加上饲料厂去库存结束、新粮上市很可能推迟，预计9—10月南方销区优质玉米将迎来一波中级行情，涨幅或在100元/吨以上，广东优质猪料玉米价格料攀升到2550—2600元/吨的区域。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”