美国个股：高盛认为货币市场基金新规将导致公债型基金的需求激增

路透8月21日 - 高盛公司 的一位高管向路透表示，高盛的基金管理人认为，受货币市场基金新规影响，投资者可能会将高达4,500亿美元的资金转向投资于美国政府债券的货币市场基金。

高盛也和其他资产管理公司一样在为新规做准备。这一新规旨在让投资者免遭极端市场压力的影响。美国证券交易委员会(SEC)在2014年7月批准了相关规定，新规将在2016年10月开始实施。

根据新规，如果太多投资者同时想赎回资金，货币市场基金将通过收取费用来防止投资者撤离全部资金。新规还要求面向机构投资者发售的基金记录每日资产市值，表明客户持仓的价值将随市场涨跌而波动。

对于那些将货币市场基金视为短期资金存放之地的投资者而言，这些调整可能令人担忧。货币市场基金目前规模约2.7万亿(兆)美元，而且规模随着美国股市的下跌而不断增加。

但投资政府债券和美国公债的货币市场基金不受新规影响。

高盛的全球流动性管理业务的联席负责人Jim McCarthy说，规模达9,000亿美元、面向机构客户发售的初级市场基金可能有一半的资金会撤出，转而进入投资政府债券和美国公债的基金。

McCarthy说，他尚未发现高盛的客户有上述动向，但这种情况未来有可能发生。

但并不是所有人都认为会有大量资金撤出初级市场基金。

货币基金调查公司Crane Data的Peter Crane说，如果美国联邦储备理事会(美联储/FED)一如市场预期，在未来几个月升息，则初级货币市场基金的收益率升速可能会远远快于政府债券和公债基金。相对较高的收益率或许会说服一些机构投资者留在初级市场基金中。