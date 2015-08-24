台湾汇市：台币早盘实质汇价走贬，台股跳水且外资汇出

路透台北8月24日 - 台币兑美元 周一早盘实质汇价走贬，创近六年盘中新低。交易员指出，受台股重挫、外资汇出及韩元走贬等影响，台币价位恐进一步测向33.0关卡。

他们表示，虽然政府祭出台股救市政策，可是今日台股丝毫没有反应，大盘跌幅更加凶猛，主要来自于外资的卖超与净汇出，台币受此影响也持续走弱。

〞外资还是不断汇出，32.95价位突破后，就看33.0了。〞一民营银行交易员说。

全球股市上周接连大跌，台湾金融监督管理委员会周日表示，自24日(周一)起禁止上市柜股票平盘以下放空，并且鼓励金融业实施库藏股，买进绩优股票。

台币早盘实质交易区间落在32.915-32.975；上日交易区间在32.560-32.735。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日持续扩大；一个月美元/台币远汇 报33.070/32.105，上日收在32.720。

本地时间09:49，台湾股市 重挫3.44%，指数在点7,516.26。

今天早盘台币最低贬至32.985，创近六年盘中新低价，此前低在2009年9月2日的盘中最低33.005。

交易员预测今日集中交易区间：