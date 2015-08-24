台湾汇市：台币早盘实质汇价走贬，台股跳水且外资汇出

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北8月24日 - 台币兑美元 周一早盘实质汇价走贬，创近六年盘中新低。交易员指出，受台股重挫、外资汇出及韩元走贬等影响，台币价位恐进一步测向33.0关卡。
他们表示，虽然政府祭出台股救市政策，可是今日台股丝毫没有反应，大盘跌幅更加凶猛，主要来自于外资的卖超与净汇出，台币受此影响也持续走弱。
〞外资还是不断汇出，32.95价位突破后，就看33.0了。〞一民营银行交易员说。
全球股市上周接连大跌，台湾金融监督管理委员会周日表示，自24日(周一)起禁止上市柜股票平盘以下放空，并且鼓励金融业实施库藏股，买进绩优股票。
台币早盘实质交易区间落在32.915-32.975；上日交易区间在32.560-32.735。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日持续扩大；一个月美元/台币远汇 报33.070/32.105，上日收在32.720。
本地时间09:49，台湾股市 重挫3.44%，指数在点7,516.26。
今天早盘台币最低贬至32.985，创近六年盘中新低价，此前低在2009年9月2日的盘中最低33.005。
交易员预测今日集中交易区间：
* 32.850-33.000最新相关报导链接：--韩国金融：外汇当局疑似抛售美元支撑韩元--交易员 --《全球汇市》美元下挫1%，因中国忧虑令人质疑美联储是否会在下月升息 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”