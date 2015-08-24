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亚洲 | 2015年 8月 25日 星期二 07:15 BJT

****主要国家经济指标预测--8月25日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

8月25日(二)

0600 德国经季调的国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.4% +0.4%

未经季节调整的GDP(较上年同期) +1.6% +1.6%

0715 瑞士非农就业岗位(万) 第二季 -- 422.5

0800 德国IFO企业景气判断指数 8月 107.7 108.0

现况指数 113.9 113.9

预期指数 102.0 102.4

1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 6月 -- +0.4%

(较上年同期) -- +5.7%

1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 6月 +5.1% +4.9%

经季节调整房价指数(较前月) +0.1% -0.2%

未经季节调整房价指数(较前月) -- +1.1%

1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 8月初值 -- 55.7

服务业PMI 56.0 55.7

1400 美国世企研消费者信心指数 8月 93.4 90.9

1400 美国新屋销售年率(万户) 7月 51.0 48.2

新屋销售(较前月) +5.8% -6.8%

1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 8月 -- 正13

2100 韩国消费者信心指数 8月 -- 100

2245 新西兰进口(亿新西兰元) 7月 45 42.9

出口(亿新西兰元) 38.5 42.3

贸易收支(亿新西兰元) 逆差7.5 逆差0.6

截至7月的一年 逆差26.6 逆差28.5

附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

8月24日(一)

1230 美国芝加哥联储全国活动指数 7月 正0.34 --(完)

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