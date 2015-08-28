《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(8月24日-28日)中国重要财经新闻：

【政经】

--《综述》中国央行再出双降，稳经济增长和资产价格并行不悖

在中国股市沪综指连续暴跌并下破3,000点大关之后，中国央行于周二晚间宣布双双下调存贷款基准利率和存款准备金率。分析师认为，此举有助于进一步降低社会融资成本，稳定经济增长；同时缓解金融市场流动性紧张的压力，防止出现系统性风险资产坍塌。

--中国经济：运行在合理区间，当前人民币不存在持续贬值的基础--总理

中国国务院总理李克强表示，中国经济运行在合理区间，当前人民币不存在持续贬值的基础，能够保持在合理均衡水平。

--《焦点》中国地方债务置换巨石落地，对冲债务风险同时助力基建投资

中国地方债务置换巨石落地，置换额度提高至3.2万亿，再加上年初公布的6,000亿元新增地方债额度，这在对冲地方债务风险之余，也将助力基建投资，减缓经济下滑风险。

--《分析》中国央行双降并多渠道放水，市场共振国际联动性增强

不到两个月时间内，中国央行再次同时宣布降息和降准，宽松政策加码。具体操作层面，本周除公开市场逆回购继续放量，单周再度净投放以外，在降准生效前，国库现金定期存款、短期流动性调节工具(SLO)亦先后现身，帮助维持短期内流动性稳定。在中国经济没有出现明显好转前，人民币贬值预期仍将导致资金外流，年内仍有降准、降息空间。

--路透专访：全球市场波动非中国汇率导致，FED应明确加息条件--央行官员

中国央行金融研究所所长姚余栋周四表示，此波全球市场的巨烈波动是由美联储（FED）加息预期引发的，并非中国汇率改革的因素；市场有关中国汇率贬值引发全球动荡的评论是不客观、不准确的。

--中国经济：进出口税费原则上“只降不升”，加快棚改铁路水利等建设--国务院

中国国务院周三召开常务会议称，为促进外贸增长，将降低中央管理的进出口环节部分收费，重新核定地方管理的经营服务收费标准，原则上“只降不升”，并推行进出口环节收费目录清单公示制度。

--中国经济：向好势头尚弱，但随着政策落实下半年有望保持平稳--发改委

中国国家发改委主任徐绍史周四表示，中国经济向好的基础不牢、势头尚弱，但随着国家出台的一系列政策措施进一步落地见效，下半年经济增速有望保持平稳。

--中国数据：7月工业企业利润同比降幅扩至2.9%，需求弱和价格跌为主因

中国新公布的7月工业企业利润同比降幅扩大至2.9%，从微观层面确认经济在下半年开局疲软。内外需求不足之际，工业企业生产意愿不强，且工业品跌价及投资收益下滑亦加剧企业利润缩水。

--中国经济：政府将尽快安排2万亿元人民币地方养老金展开投资

中国人力资源和社会保障部副部长游钧周五称，将尽快启动地方养老金的投资，将向股票和其他资产投资2万亿元人民币(3,130.5亿美元)。

--路透调查：中国8月官方制造业PMI料跌破荣枯线，实体经济继续底部徘徊

路透综合20家分析机构预估中值显示，中国8月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计进一步下滑并跌破50荣枯线，显示中国实体经济未有明显改善，仍在底部徘徊。

--《焦点》中国不缺顶层设计的改革方案面临推进落实难窘境

相较中国本届政府疾风暴雨的强势反腐，改革推进则显得和风细雨。尤其现行官场用人制度下，懒政庸政之风加剧，也让中国良好的顶层改革设计方案面临如何推进落实的难题。

==========================================================================

【金融】

--《市场热谈》中国正多管齐下稳定金融市场，以抑制资本外流

“一石激起千层浪”，中国人民币汇率中间价形成机制改革引发的人民币贬值潮虽暂时企稳，但由此导致的以人民币计价的资产价值重估，却让本已陷入股灾的中国股市再下一城，而贬值预期亦加速了资本外流，这对经济下行压力已大的中国显然不是一件好事。

尽管中国本周祭出降准降息的重药，但在实体经济疲弱，债务压力庞大，资本外流加速的现实背景下，中国还需要出更多的实招来稳定金融市场，尤其是资本市场，调降印花税或不失为提振股市的利多之一。

--路透专访：大国的货币政策应以利率而非汇率为主导--专家

利率和汇率是硬币的两面吗？中国敦和资管首席宏观策略师徐小庆认为，汇率反映的是不同经济体之间的资本回报率的差异，对于大的经济体来说，主要通过调节利率来改变本国资本回报率的预期，从而间接影响汇率，只有在利率已经失效的情况下，才会通过更宽松的货币手段来改变汇率。

--中国央行：SLO投放平滑降准空窗期流动性，明确利率政策方向

中国央行在“双降”后，周三重启逾半年未实施的短期流动性调节工具（SLO）。分析人士指出，SLO操作是为平滑降准前空窗期的流动性状况，并明确了利率政策的方向。

--全球金融：人民币贬值影响之大让中国惊诧，考虑安抚市场情绪

决策圈人士表示，人民币贬值引发全球强烈反响，中国感到非常意外，近期可能严格控制人民币汇率，避免爆发货币战并导致更广泛的金融危机。

--中国金融：人大审议商业银行法修正案草案，拟取消存贷比监管红线

新华社周一稍晚报导称，全国人大常委会第十六次会议首次审议的商业银行法修正案草案，拟删除商业银行贷款余额与存款余额的比例不得超过75%的规定，将存贷比由法定监管指标转变为流动性风险监测指标。

--《焦点》人民币贬值对中国银行业的资产负债影响或超预期

尽管中国央行一直在大力干预汇市，希望稳定投资者对人民币汇率的预期，但从成交量来看，看贬人民币的情绪依然浓厚。而贬值引发的对人民币资产的此轮重估，或会对商业银行资产负债表造成一定的影响。

--中港股业绩：工行预计下半年净息差仍将收窄，不良率目标或合理调整

以资产计中国最大银行--工商银行周四称，下半年该行利差仍将进一步收窄，同时不良承压仍较大，力争完成不良贷款率1.45%的目标，但或将根据外部环境合理调整。此外，资本市场活跃对其中收贡献较大，尽管股市大幅波动，但其资管风险依然可控。

--中港股业绩：农行上半年净利微增，未来面临不良贷款增加利润增速下降等挑战

受累于央行连续降息、融出资金收益率同比下降等因素，按资产计中国第三大银行--农业银行上半年净利仅微增。该行董事长刘士余并称，该行仍面临着不良贷款增加和利润增速下降等多重挑战，经营风险防控任务十分艰巨。

=======================================================================

【外汇】

--中国外汇：外汇交易中心首次公布人民币兑美元参考汇率

中国外汇交易中心周一首次公布人民币兑美元参考汇率。表格显示，交易中心将于北京时间上午10点、11点、下午2点、3点和4点分别发布一个参考汇率。

--路透专访：中国不应该因金融市场波动而停止汇率市场化改革--专家

兴业银行首席经济学家鲁政委认为，当前全球金融市场的波动及调整，是全球主要经济体货币政策正常化后，所必须经历的一个阶段和需要付出的成本，中国不应该就此停下汇率市场化的步伐。

--路透专访：人民币贬值是理论上的最优政策，但不一定是操作层的--专家

中国社科院研究员刘煜辉表示，从理论上说，过去几年超调的人民币汇率是有重估的必要性，但汇率高估是中国经济这些年来各种内生性矛盾的结果，不是通过一次调整就能解决的；而且，操作过程中的变量太多，各种路径的影响很大，因此理论上的最佳政策，不一定就是操作层面的最佳选择。

--《焦点》认赌尚未服输，海外累计期权投机者赌CNH不会跌破6.6

尽管中国央行去年曾沙盘演练过人民币贬值，给离岸市场赌人民币升值的期权投资者不小的教训。但也有相当一部分赌盘并未退缩，这次狼真的来时，合约履约价纷纷被击穿，损失惨重。不过，仍有不少投资者认赌不服输，在离岸价格连续击穿6.35、6.40、6.45的履约价后，并未大面积的斩仓。因多数合约的下档保护价守在6.60元，在最后胜负仍未明确的情况下，合约持有人还在做最后的抵抗。

==========================================================================

【证券/行业】

--中国房地产：放宽外资准入，取消境外个人等购房必须“超过一年”的限制

中国商务部网站日前发布通知称，境外机构在中国境内设立的分支、代表机构（经批准从事经营房地产的企业除外），以及在中国境内工作、学习的境外个人，可以购买符合实际需要的自用、自住商品房。

--路透调查：中国今年住宅均价预计涨2%，销售回暖之势有望延续

路透调查显示，偏宽松的货币政策环境以及楼市信贷税收优惠，将助推中国房地产市场下半年延续回暖之势，今年全年房价将温和上升，一线和部分人口净流入明显的二线城市房价上涨压力较大。

--中港股业绩：中国石油中期净利降63%符预期，2020年天然气产量增约四成

中国最大石油企业--中国石油天然气股份有限公司周四公布上半年净利同比下降63%，符合市场预期。管理层指，在低油价下天然气业务成为新增长点，预计“十三五”的天然气总产量增约四成至1,200亿立方米/年。

--电信产业：中国三大运营商齐换帅，未来行业格局将稳中小变

中共中央组织部周一公布中国三大电讯运营商集团高层变动，中电信董事长王晓初及联通董事长常小兵落实对调，工信部副部长尚冰则接替即将退休的奚国华，出任中移动董事长。

--中港股业绩：中信证券上半年净利润124.7亿元，同比增逾两倍

中国最大券商--中信证券周二公布半年报，上半年实现净利润124.7亿元人民币，同比增幅达到205.97%，因同期A股市场交投活跃，公司业务规模快速增长、盈利水平提升。

--中股业绩：宝钢股份上半年净利微升，汇兑损失令前三季净利预降