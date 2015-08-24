中国债市动态：长债收益率小跌短端持稳，股市暴跌对买气提振有限

路透上海8月24日 - 中国银行间债市周一现券收益率及IRS(利率互换)略有下行。交易员表示，近期境内外金融市场齐动荡令避险情绪升温，早盘中国股市暴跌，对债市情绪有所提振；但考虑到此前资金从股市回流债券已经较多，买气提升暂有限，收益率下行幅度不大。

他们并称，人民币贬值后资金面逐渐趋紧，至今仍未现明显改善，加之降准预期连续落空，市场对后期流动性看法维持谨慎，现券表现亦将继续受到其制约。

上海一银行交易员表示，“(收益率)稍微下了点，国开债150210券成交在3.86%左右，上周五3.875%，也就1、2个bp(基点)；三年期国开债成交也比较多，但收益率跟上周差不多”。

他并表示，早盘股市暴跌对债市刺激有限，长债收益率略降后，仍有较多抛盘出现形成阻力，预计继续下行空间不多。

“股债跷跷板效应是有，但不是任何时期影响都那么大；前期股灾的时候，该撤的资金可能都撤了，现在(回流债市)的增量效应不明显，”他说。

华东一银行交易员则称，避险情绪升温之下，现券长端受益相对多，而短端收益率降幅不大，因人民币贬值后，流动性仍有进一步趋紧的危险。今日资金面偏紧情况未见改善，尽管周末降准预期连续落空，市场仍对央行的进一步宽松抱有较大期待。

中国股市沪综指周一开盘即暴跌3.83%，跌穿前期“政策底”，之后跌幅扩大至逾8%。分析师指出，市场原本期待的降准利好未能兑现，而养老金入市的利好短期对大盘提振作用有限，再加上海外股市对A股的拖累，今日沪综指大幅低开，市场人气相当疲弱。

围绕以中国为主的全球经济下滑疑虑，导致周五美股标普500指数录得近四年来最大单日跌幅，道指较5月纪录点位的跌幅超过10%。欧洲股市录得近四年来最大单日跌幅。美国公债价格周五上涨，因忧心忡忡的投资者纷纷撤出深跌的股市，在美债中避险，与此同时，交易商降低对美国联邦储备理事会(美联储/FED)下月升息的押注。

剩余期限近10年的国开债150210券最新报价 在3.8650%/3.8600%,上日尾盘为3.8850%/3.8700%；剩余期限近3年的国开债150212券最新报价 在3.3225%/3.3125%，上日尾盘为3.32%/3.3150%。