澳股业绩：铁矿石企业FMG年度获利缩水近90%，受中国经济放缓重创

* 铁矿石生产商受到中国经济放缓的重创

* FMG主管称，业务环境“带来挑战”

* FMG股价重挫近10%

路透悉尼8月24日 - 全球第四大铁矿生产商--澳洲Fortescue Metals Group(FMG) 周一称，年度获利急剧缩水近90%至3.16亿美元，成为最新一家报告因铁矿石价格疲软而获利大跌的企业。中国经济放缓导致铁矿石价格走疲。

执行长Nev Power称，该公司面临着“具有挑战性的业务环境”，还表示在未来一年内将努力提高成本效益并改善经营状况。

该公司股价在公布获利下降后已重挫接近10%。

由于铁矿石价格疲软，FMG的同业力拓 预计下半年净利大跌82%。

汤森路透I/B/E/S访问的分析师也预期，必和必拓 8月25日发布财报时，将披露潜在可分配利润下滑43%至77.3亿美元。

FMG在截止6月30日的今年上半年铁矿石平均售价仅为每吨52美元，远低于去年同期的82美元。

指标即期高品位铁矿石.IO62-CNI=SI价格在1月开始交易时报每吨71.20美元，而6月30日已跌至59.30美元，跌幅为17%。

FMG全年获利3.16亿美元，远不及上年录得的27亿美元。