澳股业绩：铁矿石企业FMG年度获利缩水近90%，受中国经济放缓重创

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 铁矿石生产商受到中国经济放缓的重创
* FMG主管称，业务环境“带来挑战”
* FMG股价重挫近10%
路透悉尼8月24日 - 全球第四大铁矿生产商--澳洲Fortescue Metals Group(FMG) 周一称，年度获利急剧缩水近90%至3.16亿美元，成为最新一家报告因铁矿石价格疲软而获利大跌的企业。中国经济放缓导致铁矿石价格走疲。
执行长Nev Power称，该公司面临着“具有挑战性的业务环境”，还表示在未来一年内将努力提高成本效益并改善经营状况。
该公司股价在公布获利下降后已重挫接近10%。
由于铁矿石价格疲软，FMG的同业力拓 预计下半年净利大跌82%。
汤森路透I/B/E/S访问的分析师也预期，必和必拓 8月25日发布财报时，将披露潜在可分配利润下滑43%至77.3亿美元。
FMG在截止6月30日的今年上半年铁矿石平均售价仅为每吨52美元，远低于去年同期的82美元。
指标即期高品位铁矿石.IO62-CNI=SI价格在1月开始交易时报每吨71.20美元，而6月30日已跌至59.30美元，跌幅为17%。
FMG全年获利3.16亿美元，远不及上年录得的27亿美元。
对中国引领全球经济放缓的担忧，推动美股上周五创下近四年来最大单日跌幅。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”