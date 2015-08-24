《路透晚报》--8月24日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：下半年增速料保持平稳，全年能完成主要预期指标--发改委

中国国家发改委周一称，随着国家出台的一系列政策措施效果进一步显现，预计下半年经济增速有望保持平稳，主要经济指标能够完成全年预期目标。

--中国财政：启动地方债务限额管理，释放严控地方债风险积极信号--新华

新华社周一报导称，中国国务院向全国人大常委会提交关于提请审议批准2015年地方政府债务限额的议案，标志着中国正式启动对地方政府债务的限额管理，同时亦释放出进一步严控地方政府债务风险的积极信号。

--中国政策：京津冀协同发展规划以有序疏解北京非首都功能为核心目标

根据中国京津冀协同发展规划纲要要求，近期到2017年，有序疏解北京非首都功能取得明显进展，在符合协同发展目标且现实急需、具备条件、取得共识的交通一体化、生态环境保护、产业升级转移等重点领域率先取得突破，深化改革、创新驱动、试点示范有序推进，协同发展取得显着成效。

--中国政策：加快3D打印、高档数控机床等新技术运用制造--总理

中国总理李克强指出，以信息技术与制造技术深度融合为特征的智能制造模式，正在引发整个制造业的深刻变革，要加快3D打印、高档数控机床、工业机器人等新技术新装备的运用和制造，使中国装备价格优势叠加性能、质量优势，为国际产能合作拓展更大空间。

--路透专访：大国的货币政策应以利率而非汇率为主导--专家

利率和汇率是硬币的两面吗？中国敦和资管首席宏观策略师徐小庆认为，汇率反映的是不同经济体之间的资本回报率的差异，对于大的经济体来说，主要通过调节利率来改变本国资本回报率的预期，从而间接影响汇率，只有在利率已经失效的情况下，才会通过更宽松的货币手段来改变汇率。

--投行观点：中国央行亟需下调存准率，年内至少应再降150基点--中金

中国大型投行--中金公司周一发布研究报告称，在中国经济迎来较持续的复苏之前，货币政策仍需维持一个宽松的态势。考虑到外汇流出可能进一步扩大等因素，央行亟需大幅下调存款准备金率，年内至少应再降150个基点。

--中国政策：农村承包土地经营权和农民住房财产权可抵押融资贷款

中国新型城镇化推进过程中如何解决土地流转一直是个难题。国务院周一发布关于开展农村承包土地的经营权和农民住房财产权抵押贷款试点的指导意见，赋予“两权”抵押融资功能，在防范风险、遵守有关法律法规和农村土地制度改革等政策基础上，稳妥有序开展“两权”抵押贷款试点。

--台湾政经：行政院将召开救市会议，国安基金被授权进场--发言人

针对台湾股市周一盘中暴跌，台湾总统府表示，总统府已命行政院将对股灾全面动员，将召开财经政策救市会议，至于国安基金也被授权适时进场。

--台湾数据：7月工业生产指数年减2.99%，连续第三个月衰退

台湾经济部周一公布，7月工业生产指数 较上年同期跌2.99%；上月修正后为年减1.17%。这已是工业生产指数连续第三个月出现较上年同期衰退。

--台湾数据：7月季调失业率3.74%，较上月走低--主计总处

台湾主计总处周一公布，7月经季节调整后失业率为3.74%，较上月的3.76%走低。

【金融】

--中国金融：银监会鼓励以重大项目建设贷款开展ABS，银行视为优质资产

中国银监会周五表示，鼓励银行业支持重点领域重大工程项目建设，并鼓励以重大项目建设贷款作为基础资产来开展证券化（ABS）。银行业人士认为，当前重大项目贷款属于银行的优质资产，但建立和融资方的信任是关键。

--香港金融：美股大幅调整势必影响港股，金融市场隐患交织--财政司长

香港财政司司长曾俊华表示，美股上周五出现了自2011年以来最大单日调整，港股势必受到影响。金融市场目前的状况非常敏感，不同的隐患交织，朝鲜半岛的最新情况亦令人忧虑会否擦枪走火，种种因素会否带来新一轮的金融危机，无论是政府和投资者，都必须谨慎行事。

【固定收益】

--中国公开市场：一级交易商本周仍可申报正/逆回购及三个月央票需求

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购期限依旧为七天期。

--《中国新债预测》国开行五期债定位料仍低于二级，避险情绪支撑买盘

中国国家开发银行周二将招标增发1-10年五期债。路透调查显示，全球金融市场陷入动荡，各国股市轮番暴跌令避险情绪升温，明日国开新债需求应不错，中标定位料仍将低于二级市场水平。

--《中国债市每日综述》避险情绪致现券收益率略跌，关注央行举动及国际形势

中国银行间债市周一现券收益率和IRS（利率互换）均小幅下滑。中国股市连日重挫吸引资金进入债市避险，但周末降准预期再度落空，而且流动性再现紧张氛围抑制了收益率下行空间。

--新债招标：青海四期专项地方债利率仍较下限上浮10个bp--业内人士

业内人士周一透露，中国青海省上午招标的四期专项地方债，中标利率仍较投标区间下限上浮10个基点（bp），三、五、七、10年期中标利率分别为3.02%、3.36%、3.61%、3.61%，对应投标倍数分别为1.66倍、1.63倍、1.65倍、1.84倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币收创逾四年新低，亦为中间价改革来收盘首破6.40元

人民币兑美元即期周一收创逾四年新低，亦为中间价改革以来收盘首破6.40元 关口；中间价则七连升刷新逾一周高点。交易员表示，恐慌情绪蔓延推低离岸CNH，两地价差扩至四年来最大，境内美元掉期曲线亦持续抬升，人民币贬值方向似乎更为清晰，当然最终仍需看央行的态度。

--中国外汇：外汇交易中心首次公布人民币兑美元参考汇率

中国外汇交易中心周一首次公布人民币兑美元参考汇率。表格显示，交易中心将于北京时间上午10点、11点、下午2点、3点和4点分别发布一个参考汇率。

--《肖立晟专栏》中国央行干预外汇市场非长久之计

央行既然已经主动放弃了中间价干预措施，那就应该让人民币汇率自由浮动起来。只要汇率没有暴涨暴跌，央行没有必要直接或或间接干预外汇市场。

【证券/行业】

--《综述》多种因素共震中国A股收跌逾8%，市场避险情绪大幅上升

在上周连续两日下跌，以及未能等来周末“降准”的特效药后，中国股市周一病情恶化，沪综指跳空逾3%低开后快速下滑，收盘跌幅达8.49%，为八年半来最大单日跌幅，沪综指今年来的涨幅已被吞蚀贻尽。

--券商观点：养老金入市将给A股带来巨额长线资金，短期提振有限

《基本养老保险基金投资管理办法》在前期公开向社会征求意见后，日前由国务院正式印发并施行。这意味着基本养老金投资股市已获得放行。不少券商分析师认为，养老金入市将给A股市场带来大量的长线资金。不过考虑到建仓期及建仓时机选择，养老金入市短期对大盘的提振作用有限，利好股市的作用将在中长期显现。

--电信产业：中国三大运营商齐换帅，未来行业格局将稳中小变

中共中央组织部周一公布中国三大电讯运营商集团高层变动，中电信董事长王晓初及联通董事长常小兵落实对调，工信部副部长尚冰则接替即将退休的奚国华，出任中移动董事长。

--台湾股市：国安基金高度关切台股重挫，不排除适时进场--财政部次长

台湾财政部次长吴当杰周一表示，国安基金高度关切台股重挫，不排除适时进场。他对路透表示，股市重挫是投资人信心不足，金管会措施已无法发挥稳定股市的作用。

--台湾股市：周一起禁止平盘以下放空，并鼓励金融业实施库藏股--金管会

全球股市上周接连大跌，台湾金融监督管理委员会周日表示，自24日(周一)起禁止上市柜股票平盘以下放空，并且鼓励金融业实施库藏股，买进绩优股票。

--中国期货：原油期货交易及结算等细则向外征求意见，每日涨跌至多4%

上海国际能源交易中心近日公布外界关注的原油期货标准合约、交易、结算等业务规则的征求意见稿。拟推出的原油期货为中质含硫原油，每天价格涨跌最大不超过4%。

--港股业绩：中信股份上半年净利升46%，受金融板块盈利带动

中国综合企业--中信股份周一宣布，上半年的净利同比增长46%，主要受益于中信证券增发股份及公司减持后者股份所得账面收益；惟期内资源能源板块则受到油价大跌及商品需求不振等因素，令表现受挫。

--中国个股：内蒙古久泰借壳华东数控上市，拟注入66亿元煤化工资产

停牌逾四个月的华东数控周一公告称，公司拟发行股份购买内蒙古久泰100%股权，预估值66亿元。重组完成后，上市公司主业将增加煤化工业务，控股股东变更为山东久泰。

--中国个股：河北钢铁拟定向增发筹集至多80亿元，用于收购汽车板公司等