中国汇市：人民币早盘下跌恐慌情绪蔓延，首次公布参考汇率为纳入SDR准备

* 人民币早盘下跌，再度靠近6.40元支撑

* 中间价则七连升至逾一周新高

* A股大跌恐慌区情绪蔓延，加剧离岸CNH市场波动

* 人民币贬值预期进一步增强，但央行仍将全力维稳

* 首次公布人民币兑美元参考汇率为纳入SDR准备

路透上海8月24日 - 人民币兑美元即期 周一早盘下跌，并再度靠近6.40元关口支撑；中间价则七连升刷新逾一周新高。交易员表示，中国A股继续大幅下跌，离岸CNH与在岸人民币价差扩大至四年来最大，境内美元掉期曲线亦持续抬升，市场恐慌情绪蔓延，然在岸即期走势因央行维稳，短期仍有望继续守稳6.40元关口。

他们并指出，国际美元四连跌并刷新两个月低点并未提振人民币汇率，中国经济放缓以及股市大跌带来的连带负面冲击已然超出市场预期，这也增加了央行维稳难度。周一外汇交易中心首次公布人民币兑美元参考汇率，或意在为人民币纳入SDR（特别提款权）计价做准备。

“在岸即期其实还好，离岸跌了蛮凶的，有一种危机的感觉了，看上去比较恐慌，另外A股跌这么凶，也会有影响。”一中资大行交易员表示。

全球市场动荡继续挫伤人气,A股盘中大跌超8%；香港离岸人民币即期 周一与在岸人民币之间价差早盘一度扩至近700个点子，创2011年第四季以来最宽。

北京时间12:18，中国人民币兑美元 即期报6.3988，上日收报6.3887元。今日人民币兑美元中间价 报6.3862元，上日中间价为6.3864元。人民币兑美元即期成交量 为138亿美元，较上日半日78亿美元大幅放大。

中国外汇交易中心周一首次公布人民币兑美元参考汇率。表格显示，交易中心将于北京时间上午10点、11点、下午2点、3点和4点分别发布一个参考汇率。今日10点和11点的人民币兑美元参考汇率分别为6.3960和6.3966。

交易员指出，“该参考汇率本来就有，只不过之前没有公布，交易员这边是可以看得到的，以前不公布是担心会影响中间价的信号，现在公布感觉更有参考意义。”也有交易员认为，此次公布的参考汇率是为了熨平人民币期权波动率而提供的参考报价。

也有分析人士指出，此次公布参考汇率，可能是方便人民币纳入SDR（特别提款权）的计价。因国际货币基金组织（IMF）本月初在初评报告中提及，人民币若加入SDR，需要提供以市场为基础的兑美元“参考”汇率以作为SDR定价标准。

三菱东京日联银行中国首席金融市场分析师李刘阳表示，人民币参考汇率和在岸的人民币交易价格比较贴近，且在银行间汇市的交易时段内，用这个参考汇率相对具备一定操作性，剩下来就要解决在岸和离岸价差的问题。

全球汇市方面，周一欧元兑美元触及六个半月新高，日圆兑美元触及一个半月新高，因投资者抛售高风险资产，大举涌入被视为避险资产的货币。澳元则全线承压。

新兴货币方面， 印度卢比兑美元周一 一度大跌至66.48，为2013年9月以来最低，因市场担忧中国引发全球经济放缓，亚洲市场大跌。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.651元, 上日尾盘为6.6275元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4654/6.4659元, 上一交易日尾盘报6.4565元。