澳新汇市：澳元和新西兰元兑日圆创两年新低，受中国增长担忧拖累

澳元兑日圆 跌破88日圆，为两年来首次，最新报88.16日圆，下跌了1%左右。

新西兰元兑日圆 跌1.7%，至80日圆左右，为2013年来最低。

澳元兑美元 跌至0.7241美元，逼近本月曾创下的六年低点0.7217美元，纽约市场上周五报0.7315美元。

澳元今年迄今累计跌11%。

投资者减持欧元空仓，令欧元兑澳元升至1.5771澳元，为2014年初以来最高水平，该汇率在四个月中累计上涨0.21澳元，下一关口看1.5831澳元，如能突破则有望达五年高点。

英镑兑澳元 升至六年高位2.1644澳元。

新西兰元兑美元 跌1%，至日内低点0.6603美元，已自上周创下的三周高点0.6708美元回落。

全球市场持续动荡令新西兰元空头回补行情被打断，分析师称避险情绪以及新西兰降息前景或推动新西兰元未来数日进一步走低。

新西兰国民银行预计新西兰元年底前或跌至0.6200美元。随着经济增长放缓，新西兰央行有可能会进一步降息50个基点。(完)

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