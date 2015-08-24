金属期市：伦敦期铜和期铝跌至六年低位，受累于中国经济放缓疑虑

亚洲股市和油价周一均下跌，此前美股再遭重创，因围绕中国经济放缓的担忧加深，继续令全球股市感到不安。

上海期交所期铜 下跌2%至每吨人民币38,230元。

除中国之外，美国之前公布的数据也显示，8月制造业活动扩张速度意外降至近两年来最低。

尽管有数据显示中国7月精炼铜进口飙升6%，但这并不足以抵消对中国经济深层结构性问题的担忧。

周五现货铜较三个月期铜CMCU0-3每吨升水6美元，为5月以来最高水准，表明短期供应正变得紧张，这值得看空铜价的投资者深思。

其他金属方面，印尼最大锡矿商PT Timah 高管和政府官员周五表示，印尼政府已批准该公司重新出口，公司希望在9月初开始出口。(完)

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