金属期市：伦敦期铜和期铝跌至六年低位，受累于中国经济放缓疑虑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
亚洲股市和油价周一均下跌，此前美股再遭重创，因围绕中国经济放缓的担忧加深，继续令全球股市感到不安。
上海期交所期铜 下跌2%至每吨人民币38,230元。
除中国之外，美国之前公布的数据也显示，8月制造业活动扩张速度意外降至近两年来最低。
尽管有数据显示中国7月精炼铜进口飙升6%，但这并不足以抵消对中国经济深层结构性问题的担忧。
周五现货铜较三个月期铜CMCU0-3每吨升水6美元，为5月以来最高水准，表明短期供应正变得紧张，这值得看空铜价的投资者深思。
其他金属方面，印尼最大锡矿商PT Timah 高管和政府官员周五表示，印尼政府已批准该公司重新出口，公司希望在9月初开始出口。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/汪红英；审校 张若琪/于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”