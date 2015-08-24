俄罗斯金融：总理称将采取措施促使出口商出售外汇，以提振卢布

路透择捉岛8月22日 - 俄罗斯总理梅德韦杰夫周六说，政府及央行拟采取措施刺激抛汇，以因应卢布疲软。

他的言论显示，俄罗斯将再度施压主要出口商出脱更多手中的外汇，以帮支撑卢布。去年12月政府即曾下令国营出口商在一段协议好的时间中出售其手中部分外汇。

目前尚不清楚政府这次对出口商下了何种指示，也不清楚对实际操作将有何影响。

梅德韦杰夫说，若是以为政府在加大管控出口商的外汇销售活动，那是不正确的想法。

“我们从没有放松过这种管制，未来我们也无意松绑，”他说。还说他已和出口商会面，央行也定期和出口商讨论其售汇情况。