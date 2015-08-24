韩国金融市场：韩股创两年低位，韩元跌幅受限

当地交易商怀疑，外汇当局在开盘后不久进行了抛售美元的平抑操作，以遏制韩元跌势。韩国和朝鲜(北韩)之间的紧张局势升温促使当局采取这一行动。

韩国韩元兑美元 跌0.3%至1,198.9韩元，盘中一度跌至2011年10月4日以来最低1,200.0韩元。

与此同时，外资今日或连续第13日卖超韩股。截止中午时分，外资已卖超2,920亿韩元(2.44亿美元)韩股。

“韩股跌幅不会像中国股市那么大，因投资者预计，在韩国和朝鲜谈判结束后，暂时的不确定性会有所减弱，”大信证券的分析师Lee Kyung-min说。

炼油类股下跌，因布兰特和美国原油期货周一早盘触及六年半新低。SK Innovation 和S-Oil Corp 分别跌4.9%和6.9%。

权重股三星电子 跌2.3%。现代汽车 跌2%。

三年期公债9月期货 涨0.06点至109.54。

0247GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,198.3 1,195.0

日圆/韩元 9.099/164 9.7798

韩国公债期货 * 109.54 109.48

韩国综合股价指数 1,838.45 1,876.07

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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