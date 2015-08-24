韩国金融市场：韩股创两年低位，韩元跌幅受限

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
当地交易商怀疑，外汇当局在开盘后不久进行了抛售美元的平抑操作，以遏制韩元跌势。韩国和朝鲜(北韩)之间的紧张局势升温促使当局采取这一行动。
韩国韩元兑美元 跌0.3%至1,198.9韩元，盘中一度跌至2011年10月4日以来最低1,200.0韩元。
与此同时，外资今日或连续第13日卖超韩股。截止中午时分，外资已卖超2,920亿韩元(2.44亿美元)韩股。
“韩股跌幅不会像中国股市那么大，因投资者预计，在韩国和朝鲜谈判结束后，暂时的不确定性会有所减弱，”大信证券的分析师Lee Kyung-min说。
炼油类股下跌，因布兰特和美国原油期货周一早盘触及六年半新低。SK Innovation 和S-Oil Corp 分别跌4.9%和6.9%。
权重股三星电子 跌2.3%。现代汽车 跌2%。
三年期公债9月期货 涨0.06点至109.54。
0247GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,198.3 1,195.0
日圆/韩元 9.099/164 9.7798
韩国公债期货 * 109.54 109.48
韩国综合股价指数 1,838.45 1,876.07
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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法股CAC-40指数 (编译 孙国玉/汪红英；审校 戴素萍/张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”