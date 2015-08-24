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亚洲 | 2015年 8月 24日 星期一 11:38 BJT

《全球汇市》欧元和日圆受避险情绪升温带动而上扬，澳元挫跌

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1473 1.1387 0.76 -5.16 1.2097

美元/日圆 120.91 122.01 -0.90 1.21 119.68

欧元/日圆 138.72 139.05 -0.24 -4.48 144.78

美元/瑞郎 0.9392 0.9466 -0.78 -5.52 0.9941

英镑/美元 1.5680 1.5695 -0.10 0.69 1.5573

美元/加元 1.3239 1.3184 0.42 13.95 1.1618

澳元/美元 0.7225 0.7319 -1.28 -11.55 0.8168

新西兰元/美元 0.6592 0.6682 -1.35 -15.45 0.7797

澳元/日圆 87.360 89.190 -2.05 -10.61 97.750

新西兰元/日圆 79.700 81.560 -2.28 -14.76 93.310

英镑/日圆 189.59 191.65 -1.07 2.02 186.38

澳元/新西兰元 1.0955 1.0922 0.30 4.64 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译/审校 王颖/张明钧/张若琪/刘秀红/高琦)

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