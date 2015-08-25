企业并购：私募公司组成三个独立团队，拟竞购乐购60亿美元的韩国业务

路透首尔/香港8月21日 - 据汤森路透旗下基点报导，四位知情人士在8月21日表示，数家私募股权公司已经结成三个独立团队，拟竞购英国超市集团乐购（Tesco）的韩国业务。该业务价值约60亿美元。这可能成为亚洲历史上规模最大的私募股权交易。

消息人士称，这三个团队分别是亚洲私募股权公司骏麒投资（Affinity Equity Partners）与美国KKR&Co的组合、凯雷集团与新加坡政府投资公司（GIC）的组合，还有侧重北亚的安博凯直接投资机构（MBK Partners）。为收购该业务，安博凯直接投资机构将寻求韩国国家退休基金（NPS）的股权融资。

由于该业务出售属于机密，消息人士要求匿名。

私募公司组成团队联手竞购，折射出交易规模的巨大，以及意识到韩国零售市场的严苛环境，需要分摊风险。该交易可能成为亚洲消费行业规模第二大的并购。

KKR、安博凯直接投资机构、GIC、NPS和乐购均拒绝置评。骏麒投资和凯雷也没有提供评论。

乐购是英国最大的超市集团，今年1月该公司评级被穆迪和标普调降至垃圾级别。目前该公司正努力从会计丑闻中复苏，并试图收复在英国被折扣连锁商Aldi和Lidl夺去的市场份额。出售韩国业务Homeplus是乐购为改善财务状况进行的最大一项资产处置。

消息人士称，乐购聘请了滙丰银行安排出售Homeplus的事宜，并于7月把潜在收购方的范围缩小至骏麒投资、凯雷集团、高盛私募股权部门、KKR以及安博凯直接投资机构。

目前暂不清楚高盛是否参与了任何一个求购方。该行此前拒绝就参与标购Homeplus置评。

非私募股权求购方Orion Corp未进入缩小后的潜在收购方名单中，但该公司人士称，仍对该笔交易抱有兴趣。

路透此前报导称，对该业务的最终竞标在8月24日进行。

Homeplus有限公司是乐购在英国以外规模最大的业务，2014年营收7.05万亿韩元（59亿美元）。该业务旗下拥有超过400家店面和500家加盟店。

据提交给监管机构的文件，Homeplus持有的物业主要是店面，这些物业截至2月底的帐面价值为3.09万亿韩元。(完)