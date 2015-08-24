《汇市简讯》美元指数下跌，因风险胃纳崩解

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 美元指数亚洲盘下跌0.8%，欧元领涨，避险卖盘全面涌现，沪综指跌8.5%
* e-迷你标普指数挫跌2.6%，10年期美债收益率跌8个基点至1.97%，两年期跌5个基点至0.57%
* 20日波林格区间扩大，动能指标显示，五日、10日及20日移动均线下跌，空头趋势确立
* 93.56的6月低位是初步重要支撑位，沪综指收盘位是关键
* 亚洲盘区间94.15/94.95为初步支撑和阻力位。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”