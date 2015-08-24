《汇市简讯》美元指数下跌，因风险胃纳崩解

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* 美元指数亚洲盘下跌0.8%，欧元领涨，避险卖盘全面涌现，沪综指跌8.5%

* e-迷你标普指数挫跌2.6%，10年期美债收益率跌8个基点至1.97%，两年期跌5个基点至0.57%

* 20日波林格区间扩大，动能指标显示，五日、10日及20日移动均线下跌，空头趋势确立

* 93.56的6月低位是初步重要支撑位，沪综指收盘位是关键