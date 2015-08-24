重发-中国货币市场：回购利率窄幅波动，金融市场紧张态势令资金压力不减

(重发以调整标题措辞)

路透上海8月24日 - 中国银行间市场周一早盘主要回购利率 波幅不大，隔夜略升七天稍降；而因应对客盘购汇，大行融入压力加大，资金面在上周末趋向缓和后再现收紧之势。

交易员并指出，目前市场上国开行尚能独撑资金供给大局，但由于全球金融市场的紧张情势有逐步扩散的迹象，接下来人民币汇率的压力有增无减，资金预期料也会更加谨慎，流动性压力若进一步增加，未来货币政策将不得不加大宽松力度。

“还是紧，今天不少大行在借钱，不过国开基本都能满足。这次（资金偏紧）大行受影响更明显，主要是外汇业务规模大，”华东一银行交易员表示。

上海一银行交易员谈到，最近大行受外汇业务的影响确实不小，而且一般是上午资金供给都相对紧张，“一到下午，钱就出来，大行不是没有钱，可能就是想把备付留的高一些，怕客盘购汇压力比较大。”

她表示，国际股市上周五大跌，今日中国股市也继续跳水，金融市场的紧张局面有加剧的迹象，如果汇率贬值预期进一步施压人民币，政策有必要加力维稳。

中国股市沪综指周一跌逾8%，失守前期“政策底”。分析师指出，市场原本期待的降准利好未能兑现，而养老金入市的利好短期对大盘提振作用有限，再加上海外股市对A股的拖累。

上述华东的银行交易员亦认为，周末降准预期未兑现令市场有些失望，短期看央行可能继续通过公开市场加量逆回购或MLF（中期借贷便利）等例行工具来维持资金面稳定，不过若局势进一步趋紧，降准大招恐也不得不出。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购期限依旧为七天期。

因应近期资金趋紧，中国央行公开市场上周净投放规模创半年来最大。结合MLF(中期借贷便利)操作，央行意在对冲性地释放资金，以应对外汇占款下降及为维稳汇率导致的流动性压力；若人民币贬值预期和资金外流压力不减，后续宽松动作仍会跟上。

央行上周三并称，为保持银行体系流动性合理充裕，结合金融机构流动性需求，当日对14家金融机构开展MLF操作共1,100亿元，期限六个月，利率3.35%。这也印证了路透稍早的消息。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:03 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.8367 1.8265 +1.02

七天 2.5336 2.5478 -1.42

14天 2.6762 2.7100 -3.38

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.4000 0.6200 +78.00

七天 1.5500 1.4950 +5.50

14天 1.6650 1.6050 +6.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.8400 1.8200 +2.00

七天 2.5300 2.5600 -3.00

14天 2.6800 2.7200 -4.00

Shibor

其中:隔夜 1.8660 1.8470 +1.90

七天 2.5970 2.5990 -0.20