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亚洲 | 2015年 8月 24日 星期一 12:17 BJT

香港热股：中国联通早盘尾段由跌转升，因母公司公布高层变动

路透香港8月24日 - 以市值计中国第三大电讯商--中国联通 在母公司公布高层变动后，周一早盘尾段股价由跌转升。

联通早盘收升0.92%，报10.92港元，是唯一上升的恒生指数 成分股；恒指则挫逾千点，收跌4.64%。

中共中央组织部稍早公布三大电讯商高层变动，其中王晓初出任中国联通集团董事长，免去其中国电信董事长职务；常小兵任中国电信董事长，中国移动集团董事长由尚冰接任。

中国移动 早盘收跌3.74%，报96.55港元；中国电信 跌6.67%，报4.34港元。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)

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