香港热股：中国联通早盘尾段由跌转升，因母公司公布高层变动

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港8月24日 - 以市值计中国第三大电讯商--中国联通 在母公司公布高层变动后，周一早盘尾段股价由跌转升。
联通早盘收升0.92%，报10.92港元，是唯一上升的恒生指数 成分股；恒指则挫逾千点，收跌4.64%。
中共中央组织部稍早公布三大电讯商高层变动，其中王晓初出任中国联通集团董事长，免去其中国电信董事长职务；常小兵任中国电信董事长，中国移动集团董事长由尚冰接任。
中国移动 早盘收跌3.74%，报96.55港元；中国电信 跌6.67%，报4.34港元。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”