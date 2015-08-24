《中国金融债发行日程表》--8月24日

以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 30 1 周二招标 固息增发债 8/26-8/27 30 3 固息增发债 8/31 50 5 固息增发债 8/26-8/27 70 7 固息增发债 8/26-8/27 80 10 固息增发债 8/26-8/27 (第15、17、13、16和10期增发) *农发行 90 1 周三招标 固息增发债 8/27-8/28 50 5 固息金融债 40 7 固息增发债 (五年品种为第20期新发债、一年和七年为第16、12期增发债) 国开行 50 3 *3.26% 固息金融债 8/19-8/27 (第17期新发债，至多10亿元用于商业银行柜台分销) 50 10 *3.87% 固息增发债 8/19-8/20 (第10期增发债) 进出口行 40 1 *2.6897% 固息增发债 8/20-8/24 40 10 *3.8838% 固息增发债 (今年第11和8期增发债) 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 9/11 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 9/25 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 10/12 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 10/26 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 11/4 农发行 200-300 -- -- 固息增发债 11/20 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次