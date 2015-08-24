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亚洲 | 2015年 8月 24日 星期一 13:19 BJT

《中国金融债发行日程表》--8月24日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限       票面利率      债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)     或参考收益率
 =============================================================================
 *国开行         30            1        周二招标      固息增发债    8/26-8/27
                 30            3                      固息增发债    8/31
                 50            5                      固息增发债    8/26-8/27
                 70            7                      固息增发债    8/26-8/27
                 80           10                      固息增发债    8/26-8/27
                    (第15、17、13、16和10期增发)
 *农发行         90            1        周三招标      固息增发债    8/27-8/28
                 50            5                      固息金融债
                 40            7                      固息增发债
               (五年品种为第20期新发债、一年和七年为第16、12期增发债)
  国开行         50            3         *3.26%       固息金融债    8/19-8/27
                    (第17期新发债，至多10亿元用于商业银行柜台分销)
                 50           10         *3.87%       固息增发债    8/19-8/20
                         (第10期增发债)
  进出口行       40            1         *2.6897%     固息增发债    8/20-8/24
                 40           10         *3.8838%     固息增发债 
                    (今年第11和8期增发债) 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      9/11 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      9/25 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      10/12 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      10/26 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      11/4 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      11/20
                     
  注: *表示新增。(完)
    
   如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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