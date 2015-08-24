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市场报道 | 2015年 8月 24日 星期一 13:59 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：风险资产卖盘加剧

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* 欧元/美元上涨0.51%，美元/日圆跌0.72%，澳元/美元跌1.2%，新西兰元/美元跌1.3%

*美元/马币(林吉特)上涨1.4%，美元/印度卢比涨1%，美元/离岸人民币涨0.19%，美国10年期公债收益率报1.9965%

* 日股日经指数下挫4.6%，中国沪综指跌7.1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌4.8%，, E-迷你标普指数期货跌2.4%，美国原油跌2.5%

* 多种因素共震中国A股早盘暴跌逾8%，市场避险情绪大幅上升

* 日相安倍称鉴于油价大跌，可接受央行难以在期限内达成物价目标 (完)

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全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 王兴亚)

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