国际油市：布兰特与美国原油均创六年半低点，受中国经济疑虑打击

美国10月原油期货 跌1美元，至每桶39.45美元，此前触及39美元的2009年2月以来最低点。上周五结算价下跌0.87美元，或2.1%，报每桶40.45美元。

与8月3日收盘相比，美国原油期货已下跌13%。

“供应面消息继续主宰市场...对伊朗原油供应大幅增加的担忧有可能加深，因伊朗石油部长声称，该国计划不惜任何代价增产原油，”澳新银行周一在报告中称。

据伊朗石油部所属媒体Shana报导，伊朗石油部长尚甘尼周日表示，石油输出国组织(OPEC)举行紧急会议可能对阻止油价下滑“起到作用”。

另外，Shana周日还报导称，尚甘尼表示，韩国已同意增加伊朗石油的进口量。此前伊朗与六大国达成的核协议为解除国际社会对该国的制裁扫清道路。

“9月即将到来，全球油市存在的高度不确定性包括：中国原油需求的力道、美国页岩油生产商的强韧度、全球炼厂加工量季节性下行的深度和速度，”惠誉旗下的BMI Research称。(完)

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