中国国企：中海油总公司总经理落定，由副总经理刘健升任

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京8月24日 - 中国海油石油总公司网站周一刊登通知称，中共中央、国务院决定由该公司副总经理刘健升任总经理一职，同时国务院国资委党委决定刘健任中海油总公司董事、党组副书记。
5月初，中组部宣布，杨华升任中海油总公司董事长、党组书纪，免去其公司总经理职务；免去王宜林中海油总公司董事长、党组书纪职务，调任中石油集团董事长。之后中海油总公司总经理一职一直空缺。
现年57岁的刘健自1982年大学毕业后一直在中海油公司工作，2003年起先后任中海油 高级副总裁、执行副总裁，2006年升任中海油总公司总经理助理，2010年升任总公司副总经理。目前他还担任中海油服 董事长、海油工程 董事长。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”