中国国企：中海油总公司总经理落定，由副总经理刘健升任

路透北京8月24日 - 中国海油石油总公司网站周一刊登通知称，中共中央、国务院决定由该公司副总经理刘健升任总经理一职，同时国务院国资委党委决定刘健任中海油总公司董事、党组副书记。

5月初，中组部宣布，杨华升任中海油总公司董事长、党组书纪，免去其公司总经理职务；免去王宜林中海油总公司董事长、党组书纪职务，调任中石油集团董事长。之后中海油总公司总经理一职一直空缺。

现年57岁的刘健自1982年大学毕业后一直在中海油公司工作，2003年起先后任中海油 高级副总裁、执行副总裁，2006年升任中海油总公司总经理助理，2010年升任总公司副总经理。目前他还担任中海油服 董事长、海油工程 董事长。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)