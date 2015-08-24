全球金市：金价走升，中国经济忧虑导致多国股市重挫

0539 GMT，现货金 跌0.3%报每盎司1,156.80美元，稍早触及高点1,165.11。

美国股市周五大幅收跌，标普500指数录得近四年来最大单日百分比跌幅，道指证实进入修正区域，因投资者仍对中国经济增长失速将拖累全球成长放缓心有余悸。

中国股市沪综指 周一午盘跌幅继续扩大至9%，悉数回吐年内涨幅。分析师指出，市场原本期待的降准利好未能兑现，而养老金入市的利好短期对大盘提振作用有限，再加上海外股市对A股的拖累，市场人气相当疲弱。

美国12月期金 跌0.2%至每盎司1,157.10美元。

对于全球经济成长放缓的担忧，削弱了市场对于美联储9月升息的预期。

现货钯金跌1.6%至每盎司592美元，现货铂金 跌0.4%至每盎司1,014.20美元。现货银跌1%至15.16美元。(完)

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