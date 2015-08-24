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亚洲 | 2015年 8月 24日 星期一 14:25 BJT

《全球汇市》欧元和日圆受避险情绪升温带动上扬，澳元创六年新低

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1426 1.1387 0.34 -5.55 1.2097

美元/日圆 121.14 122.01 -0.71 1.41 119.68

欧元/日圆 138.41 139.05 -0.46 -4.69 144.78

美元/瑞郎 0.9440 0.9466 -0.27 -5.04 0.9941

英镑/美元 1.5658 1.5695 -0.24 0.55 1.5573

美元/加元 1.3251 1.3184 0.51 14.06 1.1618

澳元/美元 0.7224 0.7319 -1.30 -11.56 0.8168

新西兰元/美元 0.6596 0.6682 -1.29 -15.40 0.7797

澳元/日圆 87.510 89.190 -1.88 -10.46 97.750

新西兰元/日圆 79.900 81.560 -2.04 -14.55 93.310

英镑/日圆 189.68 191.65 -1.03 2.07 186.38

澳元/新西兰元 1.0944 1.0922 0.20 4.54 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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