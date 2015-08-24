意大利个股：意大利国家电力公司与EPH就出售手中部分股权进行谈判

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透米兰8月24日 - 就出售斯洛伐克国家电力公司(Slovenske Elektrarne)部分股权一事， 意大利国家电力公司(Enel)已开始与捷克能源集团Energeticky a Prumyslovy Holding (EPH)进行排他性谈判；意大利国家电力公司持有斯洛伐克国家电力公司的66%股权。
意大利国家电力公司周一在声明中称，依据谈判结果，未来几周双方可能将为股权出售签署具有约束力的合同。
意大利国家电力公司正在部署50亿欧元的出售资产计划，藉以削减债务和为业务发展注资，上述股权出售正是该计划的一部分。(完)
(编译 于春红; 审校 张明钧)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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