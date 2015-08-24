《中国新债预测》国开行五期债定位料仍低于二级，避险情绪支撑买盘

* 招标品种：国开行1/3/5/7/10年固息债

* 期限及招标金额：1/3年30亿元；5年50亿元；7年70亿元；10年80亿元

* 招标时间: 1/3/5年：8月25日10:00-11:10；7/10年：10:00-11:40

* 受访人数: 8位(银行和券商)

* 预测区间: 2.60%-2.67%；3.23%-3.30%；3.48%-3.55%；3.82%-3.88%；3.80%-3.88%

* 预测均值: 2.62%；3.27%；3.50%；3.85%；3.84%

路透上海8月24日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发1-10年五期债。路透调查显示，全球金融市场陷入动荡，各国股市轮番暴跌令避险情绪升温，明日国开新债需求应不错，中标定位料仍将低于二级市场水平。

不过市场人士并认为，尽管有避险买盘支撑，但受制于汇率压力资金面偏紧仍未见实质性好转，而且贬值压力难消也抑制了短期内人民币债券的吸引力，因此在股市惨跌的情况下，今日债市收益率跌幅有限，预计明日新债结果亦难现火爆局面。

南京银行的预测报告指出，全球股市暴跌，避险明显升温，虽然在汇率影响下，资金面仍然偏紧，但利率债买盘较多。而经济疲弱局面未改，债市仍运行在偏暖的环境中。上周国开减少发行量，本周恢复五期连发，预计机构需求不错，中标利率看在贴近或低于二级。

而今日债市虽受益于避险买盘，但走势仍较为克制，收益率跌幅不算大。北京一银行交易员表示，“资金紧是一方面，感觉全球股市都在跌，中国的债券也不是很好的避险资产。”

中国股市沪综指周一收跌8.5%至逾半年新低，并创八年半最大单日跌幅。分析师指出，受上周欧美股市大跌，全球市场避险情绪升温，中国经济数据持续低迷以及技术图形破位多因素影响，沪综指缩量暴跌，市场信心严重受挫。在热点板块题材缺失、投资者风险偏好大幅下降背景下，预计大盘短线或继续下探寻底。

外围市场方面，美国股市上周五大幅收跌，标普500指数录得近四年来最大单日百分比跌幅，道指证实进入修正区域，因投资者仍对中国经济增长失速将拖累全球成长放缓心有余悸。

银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七及10年期最新收益率分别为2.7450%、3.3275%、3.5691%、3.8804%和3.8804%。

明日招标五期债分别为该行2015年第15、17、13、16和10期金融债增发品种，票面利率依次为2.64%、3.26%、3.86%、3.94%和4.21%。

具体发行条款如下：

2015第15、17、13、16和10期增发债

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发行上限 1/3年30亿元；5年50亿元；7年70亿元；10年80亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：8月25日10:00-11:10；7/10年：10:00-11:40

招标方式 采用单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日 8月27日

起息日 1年：7月7日；3年：8月27日；5年：6月25日；

7年：7月10日；10年：4月13日

分销期 3年：8/31；1/5/7/10年：8/26-27

上市日 3年：9月2日；1/5/7/10年：8月31日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%