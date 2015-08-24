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亚洲 | 2015年 8月 24日 星期一 14:40 BJT

日本债市：公债几无变动，未受全球市场动荡影响

日债期货成交量仅18,678口，较今年以来均量低三成以上。

市场人士表示，希望在当前偏低的收率率水准买进日债的投资人不多。10年券收益率处于5月初以来最低水准。

20年期公债收益率 也接近四个月低点。

周二40年期公债标售在即，在此之前，买盘也暂居观望。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.000%

五年期公债 0.070% +0.5 0.065%

10年期公债 0.350% +0.0 0.350%

20年期公债 1.120% +0.5 1.115%

30年期公债 1.360% -0.5 1.365%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.09 +0.03 148.06

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王兴亚/张若琪 审校 高琦/艾茂林)

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