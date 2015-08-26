中国经济：地下管廊每年8,000公里并非过于乐观，二三线城市热情高--专家

路透北京8月26日 - 稳投资依然是中国经济稳增长的重要抓手，而投入严重不足的地下综合管廊正是政府大力推进的方向。上海市政院副总工程师王恒栋表示，地下管廊每年8,000公里的规划并非过于乐观，二三线城市积极性很高，大规模建设至少能持续到2020年。

他日前在一小型讲座上指出，各地主动建设地下管廊的积极性高涨，这是真正的政绩观的转变，改变了以往城市建设“重面子、轻里子”的倾向。

“长期投资空间大，目前中国处于城镇化的快速进程中，全国远期规划的城市新区规模很大，新区发展空间很大，”王恒栋说，“每年建设管廊8,000公里、投资万亿元的规模并非过于乐观。"

他称，地下管廊是拉动经济的有效手段，国家会大力推广；而且目前二三线城市对于地下管廊建设积极性很高，可以说是民生工程和民心工程，“大规模建设综合管廊至少能够持续到2020年。”

目前地下管廊建设主要是在老城区，王恒栋强调，老城区不是为了修建综合管廊而建综合管廊，而是要结合成片开发、道路重新施工等，要提前规划，不要一哄而上。

地下综合管廊除了土建工程之外，还有通风、消防、照明、监控和信息化管理等部分。住建部曾表示，按照现有标准测算，每一公里综合管廊建设成本在1.2亿元人民币左右；而开始几年，新区加老城区可建综合管廊的量大概一年有7,000-8,000公里左右。

今年住建部和财政部共同确定沈阳、哈尔滨等10个城市开展地下综合管廊试点，计划三年内建设地下综合管廊389公里（今年开工190公里），总投资351亿元；而据初步统计，今年全国共有69个城市启动地下管廊建设项目约1,000公里，总投资约880亿元。

另外，吉林省已经和住建部、国开行 签署试点合作框架协议，计划在2015-2020年间投资1,000亿元，完成1,000公里左右管廊建设任务，这相当于目前全国在建总长度。

**难点在于如何吸引民间资本**

当前，国内城市基础设施仍存在总量不足、标准不高、运行管理粗放等问题。近年来，平均每年由于地面开挖造成的经济损失达2,000多亿元。综合管廊的建设不但强化城市地下生命线的安全保证，还能够有效带动经济的增长。

王恒栋指出，在综合管廊建设资金筹措方面，中央财政主要发挥“四两拨千斤”的作用，目的是积极引导社会资金参与地下综合管廊建设，主要采取PPP（政府和社会资本合作）模式，但具体收费方式尚未研究出来。

主要难点在于，如何吸引民间资本进来，如何实现社会资本稳定的较好的回报。王恒栋称，目前这个问题还在研究，已开工的地下管廊试点项目也都是一边施工一边研究具体的收费方案。

“目前都是边做边谈。未来管廊收入包括管线公司付费和地方财政补贴，但现在的项目都是先建设，再研究如何收费，”他说，以前基本都是地方投资，基本没有实现有偿使用，现行10个试点城市中中央财政约占40%，地方财政约占60%，然后按照PPP方式建造，要有偿使用。

他并介绍称，目前上海的管廊项目浦东张杨是政府出资，安亭是利用商品房开发的市政配套费进行建设，松江项目是一国有企业建造，世博园项目则是政府自己投资。海外来看，日本综合管廊完全靠财政支出，台湾则是财政出三分之一、管线单位出三分之二。

王恒栋透露，未来发改委将会同住建部指定指导意见，引导规范供需双方协商确定收费水平，形成合力收费机制。

国务院此前出台指导意见称，将地下管廊建设列入专项金融债支持范围予以长期投资，并支持管廊建设运营企业发行企业债券和项目收益票据。

地下综合管廊主要是在城市道路下面建造一个市政公用隧道，将电力、通信、供水、燃气等多种市政管线集中在一体，实行“统一规划、统一建设、统一管理”，保证地下管线的安全运行，并做到地下空间的综合利用和资源的共享。

--相关政策一览：

2015年8月 国务院出台关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见，工作目标是到2020年，建成一批具有国际先进水平的地下综合管廊并投入运营。

2014年12月 财政部发布关于开展中央财政支持地下综合管廊试点工作的通知，提出中央财政将对地下综合管廊试点城市给予专项资金补助。

2014年6月 国务院出台关于加强城市地下综合管线建设管理的指导意见，再次提出要在36个大中城市开展地下综合管廊试点工程，探索投融资、建设维护、定价收费和运营管理等新模式。