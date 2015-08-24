中俄能源：俄天然气企业Novatek向中国丝路基金出售10%项目股权--报载

路透莫斯科8月24日 - 据商业日报Kommersant周一报导，俄罗斯第二大天然气厂商Novatek 接近达成协议，向一家中国投资基金出售亚马尔半岛液化天然气项目9.9%的股权，估值约9亿美元。

该日报援引三名熟悉谈判情况的知情人士报导，交易料将在未来几周完成。其中一名消息人士称，买家是中国丝路基金。

报导称， 此项股权出售交易或将帮助Novatek从中资银行获得项目融资，西方的制裁措施切断了俄罗斯企业从西方资本市场融资的渠道。

记者未能立即联络到Novatek人士置评。