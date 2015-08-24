版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 24日 星期一 14:58 BJT

新兴汇市：亚币在风险资产杀戮战中不支倒地，马币及印尼卢比重挫

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 120.99 121.96 +0.80 -1.10 119.66

坡元 1.4114 1.4079 -0.25 -6.05 1.3260

台币 32.879 32.876 -0.01 -3.53 31.718

韩元 1198.91 1195.00 -0.33 -8.31 1099.30

泰铢 35.74 35.65 -0.25 -7.95 32.90

菲律宾披索 46.82 46.50 -0.68 -4.49 44.72

印尼卢比 14030.00 13940.00 -0.64 -11.76 12380.00

印度卢比 66.49 65.83 -0.99 -5.20 63.03

马币 4.2350 4.1815 -1.26 -17.44 3.4965

人民币 6.3935 6.3887 -0.08 -2.96 6.2040

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 张明钧/高琦/张若琪 审校 张涛/王丽鑫)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐