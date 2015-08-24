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亚洲 | 2015年 8月 24日 星期一 14:47 BJT

澳洲股市：收盘重挫4.09%至逾两年低点，因担心中国经济放缓

路透悉尼8月24日 - 澳洲股市指标股指周一创六年半最大百分比跌幅，各地市场因担心中国引领全球经济放缓而重挫。

S&P/ASX 200指数 大幅收低4.09%，或213.3点，报5,001.3点，这是2013年7月以来最低水准，而且是2009年1月以来最大百分比跌幅。

该指数恐将创下2008年全球金融危机以来表现最糟糕的一个月，8月迄今已累计跌12.3%。

对中国经济放缓的忧虑周五加剧，因一项调查显示中国制造业进一步恶化。雪上加霜的是，中国股市沪综指 周一跌逾7.70%。(完)

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