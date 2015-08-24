澳洲股市：收盘重挫4.09%至逾两年低点，因担心中国经济放缓

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透悉尼8月24日 - 澳洲股市指标股指周一创六年半最大百分比跌幅，各地市场因担心中国引领全球经济放缓而重挫。
S&P/ASX 200指数 大幅收低4.09%，或213.3点，报5,001.3点，这是2013年7月以来最低水准，而且是2009年1月以来最大百分比跌幅。
该指数恐将创下2008年全球金融危机以来表现最糟糕的一个月，8月迄今已累计跌12.3%。
对中国经济放缓的忧虑周五加剧，因一项调查显示中国制造业进一步恶化。雪上加霜的是，中国股市沪综指 周一跌逾7.70%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”