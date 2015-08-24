台湾汇市：台币收创六年新低，因新兴亚币挫跌与外资汇出

* 台币收创六年低，新兴亚币挫跌

* 外资汇出不止，但出口商抛汇

* 预估明日台币实质交易区间32.800-33.000

路透台北8月24日 - 台币兑美元 周一连七贬，收盘创六年新低。交易员指出，亚洲新兴汇市挫跌、台股跳水以及外资持续汇出，令台币实质价位一度贬近33.0价位，不过月底出口商的抛汇卖压让跌幅收敛。

他们表示，今天外资继续在台股卖超且汇出，香港离岸人民币即期 与在岸人民币价差创2011年第四季以来最宽、韩元兑美元 午后贬破1,200再创波段低位，种种因素均让台币承压。

〞风雨飘摇，不过出口商卖盘有些支撑。〞一位大型银行交易员说。

另一中型银行交易员指出，市场看空台币气氛浓厚，不乏有进一步贬破33.0、甚至看到34.0价位的言论。

不过一大型银行交易主管认为，台币兑美元一路从30.40贬到接近33.0，已累积不小贬幅，此时要闷着头追多美元，心里也会犹豫，“33.0一时之间不太容易破吧，外资也会等有好价格再出去。”

但台币跌深反弹的动能也有限。交易员认为，台币实质价位若接近32.80，将会吸引进口商美元买盘，近期台币兑美元实质区间将在32.800-33.000。

今日台币实质交易区间在32.840-32.998，上日交易区间在32.560-32.735。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度较上日略增。一个月美元/台币远汇 尾盘报32.880/32.980，上日收在32.720。

今天台币以32.960作收，贬值8.4分，此前收盘低位为2009年8月20日的32.966。

台湾股市周一收盘重挫4.8%至近33个月新低，盘中一度暴跌逾7%创史上最大跌幅，主要因中国经济担忧引发全球股市轮番重挫。

台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股卖超65.96亿台币，连续13个交易日卖超共计483.30亿台币；上交易日修正后为卖超72.89亿台币。

亚洲新兴市场货币周一跌至数年来最低，因在全球经济成长放缓疑虑升温下，中国股市动荡导致资金加速流出风险偏高资产。

本周国际重要经济数据和事件：

8月24日(一)：

美国芝加哥联储公布7月全国活动指数；美国伯克利--亚特兰大联储总裁洛克哈特发表讲话；德国曼海姆--欧洲经济学会(European Economic Association)第30届年度大会。

8月25日(二)：

美国Markit综合采购经理人指数(PMI)；美国新屋销售年率；美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数；德国曼海姆--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧出席欧洲经济学会第30届年会；华盛顿--美国国会预算办公室公布最新“预算和经济展望：2015-2025”。

8月26日(三)：

德国曼海姆--欧洲央行首席经济学家普雷特发表演说；7月美国建筑许可年率；美国耐久财(耐用品)订单。

8月27日(四)：

维也纳--西巴尔干峰会；美国杰克森霍尔--召开主题为“通胀动态与货币政策”的杰克森霍尔经济政策研讨会；欧洲央行执委科尔在法国外交部举办的大使会议上发表讲话；第二季美国企业获利；美国国内生产总值(GDP)环比年率第二季修正值；美国7月成屋待完成销售指数。

8/28日(五)：

中国公布1-7月规模以上工业企业利润；美国公布实质个人支出、个人所得；美国公布个人消费支出(PCE)物价指数；密西根大学美国消费者信心指数8月终值。

16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 亿美元 台北外汇经纪公司 32.960 32.876 32.840-32.998 32.901 9.54 11.00

元太外汇经纪公司 32.961 32.875 32.845-33.000 32.900 4.68 3.87

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

美元/台币一个月期 0.085/0.100 0.080/0.100 美元/台币六个月期 0.075-0.105 0.070/0.105 (完)

台币兑美元现价

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Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年; 审校 张喜良)