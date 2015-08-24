更新版 1-台湾货币市场：股市跌外资撤，外银找钱但投信钱满为患RP利率微降

* 央行将隔拆代收短率连五日停在0.370% * 台股重挫外资汇出，外银拆入需求出现 * 短票利率维持在0.50%附近，短线不易再走低 * 股市跌资金移转到货币市场，债券RP高位略降 (更新拆款以及央行发行存单细节) 记者 罗两莎 路透台北8月24日 - 台湾银行间短率周一大致上持稳。交易员表示，目前市场上资金还是很多，今天拆款 大都是以到期续做为主，但因台股重挫、外资汇出，少数外商银行开始出现拆入需求惟金额不大。惟投信钱满 为患，RP利率高位略下滑。 他们指出，由于市场资金宽松，今天有拆入需求者都很容易拿到钱，反而是多出来的钱不容易消化出去。 但是，在拆借给外商银行时，利率仍略高于本土银行。 〞大家都多钱，早上打去问都说平了，或是没有需求，但有些外商银行开始在找钱。〞一大型公股商银交 易员说。 台湾央行周一委托银行代收隔夜资金利率连五冻，将隔拆利率停在0.370%。 今日报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均 0.370% 0.370% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.290-0.398% 0.290-0.385% --一周拆款利率区间 0.368-0.440% 0.368-0.435% --两周拆款利率区间 0.370-0.450% 0.372-0.440% **短票利率集中于低位** 短票方面，票券商交易员表示，今天利率维持在原水准，主要是一家大型金融机构主动调降短票利率后， 最近在市场上补了很多货，利率都在0.50%；少数中南部的银行利率在0.51%，但量不多。 大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.50-0.51%，且集中在0.50%的水准，区间与上日相 同。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.503%，前日在0.50 2%；上日成交量135.39亿台币，前日78.56亿台币。 台湾央行周一共发行462亿台币定存单，若较今日存单到期金额460亿台币，存单发行余额增加2亿。 本周央行存单到期总额则为1兆253.8亿台币，分别为周一460亿台币；周二5,598亿；周三1,487.8亿台币 ；周四1,891.5亿台币；周五816.5亿台币。 拆款中心资料 显示，周一超额准备为315亿台币，累积超额准备为4,533亿台币、加计前期1%的超额 准备5,552亿台币。 **RP利率略下滑** 债市附买回(RP)市场方面，证券商交易员指出，今天大都是以续做为主，利率则不变，除非央行进一步调 短率，否则随利率已处于低档，不致再下降。但因担心央行随时都有再降短率或降息的可能，已把期限缩短 至14天左右，且尽量以不超过一个月为主。 〞利率要不要动完全看央行，谁知道央行过两天会不会再降短率呢，所以，我们都把期限缩短。〞一位大 型证券商交易说。 不过，两位大型票券公司交易员则指出，受台股重挫冲击，今天资金大举移入货币市场，亦使多家投信公 司均钱满为患，RP利率略为小调。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.48-0.52%，上日为0.50-0.52%，低位略微下滑；10天期 以上公司债RP主要成交在0.60-0.62%，区间也较上日持平。 大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率极短天期利率在0.42%，区间在0.44-0.46%，较上日介于 0. 44-0.48%略为拉低。 公司债新承做附买回利率方面，极短天期仍在0.46%，大区间在0.47-0.50%，上日区间为0.47%-0.52%；这 部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。(完) (审校 林高丽/曾祥进)